Rogério visita novas instalações do Cirurgia e recebe homenagem pelos R$ 15 mi em recursos

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) esteve na manhã desta segunda-feira, 27, no Hospital Cirurgia visitando as novas áreas da unidade que foram inauguradas como parte das comemorações pelos 98 anos do complexo hospitalar.

Durante a visita, Carvalho foi recebido pela interventora do hospital, Márcia Guimarães, e pelo diretor técnico, Rilton Morais. Na oportunidade, os gestores fizeram questão de mostrar o avanço dos serviços que têm proporcionado mais qualidade ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Rogério Carvalho já destinou mais de R$ 15 milhões em emendas para o HC, que foram aplicados no custeio fundamental para a preservação desse patrimônio histórico em mais de nove décadas. “Esse hospital é imprescindível para o sistema único de saúde vamos continuar trabalhando por ele, estou sempre me colocando à disposição sempre que precisarem em prol do povo sergipano,” enfatizou Carvalho.

Homenagem

Na oportunidade, Rogério Carvalho foi homenageado pela gestão. “Estamos entregando um azulejo ao senador como gesto de gratidão. Um agradecimento por tudo que o senhor representa para o fortalecimento desse hospital,” destacou a interventora, Márcia Guimarães.

O diretor técnico Rilton Morais, por sua vez, ressaltou a importância das emendas destinada pelo senador para o Hospital. “O senador Rogério destinou um montante de quase R$ 15 milhões em emendas parlamentares, que serão utilizados para a ampliação e crescimento do hospital, com o objetivo de melhorar o atendimento ao povo sergipano, porque essa é a Essa é a nossa missão. Por isso, expressamos nossa gratidão pela colocação de emendas parlamentares para o nosso hospital”, ressaltou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos