Romantismo toma conta do Arraiá do Povo nesta quarta, com Limão com Mel e Zezo

A programação desta quarta-feira, 4, no Arraiá do Povo será marcada pelo romantismo e a força do forró das antigas, com os shows de Limão com Mel e Zezo, a abertura dos shows no palco principal ficará por conta de Ittauan, às 19h.

Na Vila do Forró, o Coreto será animado por Alex do Acordeon, a partir das 17h30. No Teatro da Vila, às 18h30, o grupo Mamulengo de Cheiroso apresenta o espetáculo “Quem vê cara não vê coração”. Em seguida, às 20h, a Companhia Ponto de Teatro leva ao palco “Faz de conta no ciclo junino”.

No Barracão da Sergipe, o forró pé de serra toma conta com a apresentação de Marleide Santos e Banda Capitães do Forró, às 19h. Logo depois, às 20h30, é a vez da Quadrilha Pioneiros da Roça. Encerrando a noite no espaço, às 21h30, a animação fica por conta da banda Mesa de Forró.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Ittauan

21h – Limão com Mel

23h – Zezo

Nos intervalos: Capim Canela

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Alex do Acordeon

Teatro

18h30 – Quem vê cara não vê coração (Mamulengo de Cheiroso)

20h – Faz de conta no ciclo junino (Companhia Ponto de Teatro)

Barracão da Sergipe

19h – Marleide Santos e Banda Capitães do Forró

20h30 – Quadrilha Pioneiros da Roça

21h30 – Mesa de Forró

Foto: Atrhuro Paganini