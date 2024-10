Romaria de Divina Pastora reúne peregrinos neste domingo

Acontece neste domingo (20), a 66ª Peregrinação em louvor à Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira de Sergipe. O evento religioso teve início nesse sábado (19), com missa, show musical, rosário e adoração no Santuário. Hoje, a imagem da santa será levada em peregrinação pelos fiéis da cidade de Riachuelo até Divina Pastora. A previsão é que cerca de 200 mil peregrinos prestigiem a romaria que este ano tem como tema “Maria, mulher de oração”.

Padre Jhonatan Michael, reitor do Santuário da Divina Pastora, ressalta que todos os esforços foram empreendidos no sentido de proporcionar conforto e segurança para os milhares de peregrinos. Para este domingo estão previstas quatro celebrações eucarísticas, missa no Santuário, com o padre Jhonatan Michael; Missa e bênção de envio em Riachuelo, à cargo de dom Josafá Menezes, arcebispo metropolitano de Aracaju.

A cidade de Divina Pastora, na região da Cotinguiba, é o principal centro receptivo de peregrinações de Sergipe. Desde 1958, a pequena cidade tem recebido inúmeras peregrinações anuais, com uma diversidade de grupos, como os universitários da Juventude Universitária Católica (JUC), Legião de Maria e Terço dos Homens. Desde o ano de 1971, ocorre uma grande peregrinação organizada pela Província Eclesiástica de Aracaju, sempre no terceiro domingo de outubro. Esse evento religioso chega a reunir mais de 200 mil peregrinos de Sergipe e de outros estados.

Fonte e foto: Arquidiocese de Aracaju