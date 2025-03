Romaria de Senhor dos Passos em São Cristóvão acontece no fim de semana

A tradicional Romaria de Nosso Senhor dos Passos acontece entre os dias 14 e 16 de março, na cidade de São Cristóvão.

A Arquidiocese de Aracaju diz que o tema escolhido deste ano é ‘Nos passos de Jesus nos tornamos peregrinos da esperança e da caridade.

A programação começa às 18h30, com o 4º Ofício de Senhor dos Passos na Igreja do Carmo Menor, no Centro Histórico. Às 21h, uma missa será celebrada no Santuário São Judas Tadeu, em Aracaju, de onde a imagem de Senhor dos Passos será trasladada, às 22h, para a Paróquia e Santuário Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão.

Confira a Programação:

14 de março (sexta-feira)

21h – Missa no Santuário São Judas Tadeu (Capuchinho)

22h – Após a missa, caminhada no Senhor dos Passos, partindo da igreja São Judas Tadeu até o Santuário Nossa Senhora da Vitória

15 de março (sábado)

19h – Missa campal na praça Senhor dos Passos, seguida da procissão da Penitência

16 de março (domingo)

16h – Procissão do encontro, seguida de missa campal na praça Senhor dos Passos

Durante todo o domingo, haverá celebrações em diferentes locais:

Missas no domingo

06h – Matriz/Santuário Nossa Senhora da Vitória

07h – Igreja do Carmo

08h – Palco ao lado da Matriz/Santuário e Gruta Nossa Senhora de Lourdes

09h – Igreja do Carmo, Capela São João Batista e Cristo Redentor

10h e 11h – Igreja do Carmo

11h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes

12h – Palco ao lado da Matriz/Santuário

13h – Igreja do Carmo e Gruta Nossa Senhora de Lourdes

14h – Palco ao lado da Matriz/Santuário

15h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes

19h – Missa de encerramento na praça Senhor dos Passos

