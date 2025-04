Rompimento  de adutora provoca desabastecimento e moradores fazem protesto na rodovia SE-160

O rompimento de uma adutora provocou o desabastecimento e acabou atingindo a região de Aquidabã.

Por conta disso, no inicio da manhã desta quinta-feira (24), moradores interditaram um trecho da via com queima de pneus na rodovia SE-160, entre os municípios de Aquidabã e Muribeca, em forma de protesto pela falta de água na região.

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou que o problema já foi solucionado e que o abastecimento será retomado de forma gradual entre hoje e amanhã.

A Companhia informou ainda que equipes técnicas permanecem no local realizando manobras para normalizar o fornecimento.

A Deso informou ainda que intensificou o envio de carros-pipa como medida emergencial. Segundo a Deso, a falta de água afetou apenas o município de Aquidabã.

