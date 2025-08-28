Rompimento na adutora do semiárido deixa 10 municípios do interior sem água nesta quinta-feira

A Iguá Sergipe informa que o rompimento na Adutora do Semiárido nesta quinta-feira (28), provocou o desabastecimento nos municípios e povoados de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Porto da Folha, Carira, Pinhão, Pedra Mole, Feira Nova, Graccho Cardoso e São Miguel do Aleixo.

A Iguá Sergipe informa ainda que a previsão de normalização do fornecimento será a partir das 22 horas de hoje, de forma gradativa.

A empresa explica que as equipes operacionais estão atuando para minimizar os impactos na região e que, em caráter emergencial, será disponibilizado caminhões-pipa para atendimento da população afetada.

É recomendado o uso consciente da água armazenada, evitando desperdícios nas residências.

Com informações da Iguá Sergipe