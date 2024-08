Rota Caminhos da Serra de Itabaiana é selecionada para participar de evento de turismo

Lançada em 2020, a Rota Caminhos da Serra de Itabaiana foi a única rota sergipana selecionada para participar do Salão de Turismo 24 no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de turismo do país. Foi ofertado um stand no espaço Turismo Responsável para representar Sergipe.

Mas apesar de conseguir muitas vitórias, a rota não tem nrnhum tipo de apoio, seja político ou privado para participar de eventos.

A turismóloga e idealizadora da rota, Ellen Carvalho, explica que tudo é feito com muito amor e carinho por conta própria e expõe dificuldades.

“Devido ao convite ter sido em cima da hora, não conseguimos nos organizar financeiramente para ir ao evento e precisamos de ajuda pagar as passagens e hospedagem da nossa equipe. Se você conhece nosso trabalho ou não, ajude a nossa iniciativa”,i apela.

Colabore com o valor que você conseguir através da Vakinha Digital é ajuda o turismo de Sergipe https://www.vakinha.com.br/vaquinha/rota-caminhos-da-serra-de-itabaiana-no-salao-de-turismo-2024-rio-de-janeiro?sfnsn=wiwspwa

Texto e foto Fredson Navarro