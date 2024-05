Rota das Artes, o novo roteiro turístico de Minas Gerais

Coluna semanal abordando temas relacionados ao setor do turismo.

A jornada começa no Palácio das Artes, localizado em Belo Horizonte, e se estende até a região dos Inconfidentes. Essa rota proporciona aos visitantes a oportunidade de conhecer uma diversidade de estilos artísticos que vão da arte contemporânea ao barroco. A Rota das Artes foi concebida para valorizar e integrar três circuitos culturais essenciais de Minas Gerais: o Circuito Liberdade, o Circuito Veredas e o Circuito do Ouro.



Santuário de Matosinhos, em Congonhas // Foto: Welerson/Iphan

O trajeto inclui as cidades de Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Brumadinho, Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana. Ao todo, 16 atrações turísticas compõem este itinerário, destacando o patrimônio cultural e a gastronomia típica de Minas Gerais.

Circuito Liberdade

Palácio da Liberdade – Belo Horizonte

Museu das Minas e do Metal – Belo Horizonte

Circuito Veredas

Inhotim – Brumadinho

Arte, cerâmica e Brunch no Ateliê Nanart – Brumadinho

Arte em cerâmica na Pousada Estalagem do Mirante – Brumadinho

Brunch na Vila Lavanda – Brumadinho

Coração em Branco – Brumadinho

Alquimia dos Quintais – Brumadinho

Estações com o Chef – São Joaquim de Bicas

Da Cozinha ao Quintal da Mestra – São Joaquim de Bicas

Arte em Madeira – Igarapé

Circuito do Ouro

Santuário do Bom Jesus de Matosinhos – Congonhas

Museu de Congonhas – Congonhas

Cerâmica Saramenha – Ouro Branco

Restaurante Sebastião – Ouro Preto

Ateliê Edney do Carmo – Mariana

Turismo comemora a realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027 no Brasil

O anúncio foi feito nessa sexta-feira (17), durante o Congresso da FIFA em Bangkok, Tailândia. A competição está programada para acontecer em dez estádios espalhados pelo Brasil, com expectativas de impulsionar a economia e, principalmente, dinamizar o setor turístico nacional. Esta 10ª edição da principal competição mundial de seleções de futebol feminino será a primeira a ser realizada na América do Sul.



Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol, na Austrália, em 2023 // Foto Thaís Magalhães/CBF

A candidatura brasileira superou a europeia – que unia Holanda, Alemanha e Bélgica – por 119 votos a 78. Alguns fatores foram decisivos para o Brasil conseguir ser mais bem avaliado. Um deles foi a disponibilidade de estádios, hospedagem e locais para a realização do Fifa Fan Fest.

Fifa Fan Fest

O Fifa Fan Fest começou em 2002 e rapidamente se tornou a maior festa de futebol do mundo. A ideia surgiu quando a entidade notou que os torcedores gostavam de se reunir para assistir aos jogos da Copa do Mundo na Coreia do Sul/Japão, em 2002, mesmo estando longe dos estádios. Desde então, passou a ser um evento oficial em todas as últimas quatro edições da Copa do Mundo.



Fifa Fan Fest no Rio de Janeiro, em 2014

A terceira edição da Fifa Fan Fest foi realizada na Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Os números dessa edição do festival são de impressionar:

12 sedes

278 dias de operação nas 12 sedes

191m2 de telas em alta definição em todas as sedes

008 horas de transmissão de futebol ao vivo

5,5 milhões de pessoas visitaram o festival durante o torneio

754 apresentações de música ao vivo

Cerca de 9.000 jornalistas trabalharam nos eventos

Festival Brasil Sabor em Aracaju

O festival está sendo realizado no estacionamento do Shopping Jardins, das 17h às 22h30, e segue até este domingo (19). Segundo Bruno Dórea, presidente da Abrasel Sergipe, 24 restaurantes de vários municípios do estado estão participando. O Brasil Sabor Aracaju com o patrocínio oficial do Banco do Nordeste (BNB) e o apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado.

O festival acontece simultaneamente em todo o Brasil, e Aracaju está incluída. É uma oportunidade para apreciar a gastronomia local, valorizar receitas típicas e cada restaurante apresenta um prato especial. O objetivo é apoiar o setor gastronômico e incentivar a criação de novas receitas, beneficiando tanto os restaurantes quanto os apreciadores de boa comida.

Salvador-Paris, a nova rota da Air France no Brasil

A Air France anunciou, na quinta-feira (16), que começará a operar uma nova rota no Brasil, ligando Paris a Salvador. A partir de 28 de outubro, os voos serão operados três vezes por semana. Esse voo permitirá que os passageiros viajem não só para a capital francesa, mas também para outras cidades na Europa, Ásia e África por meio de conexões.



Crédito: Divulgação

Atualmente, a Air France já opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém. Com isso, a capital baiana se tornará o quinto destino da companhia no Brasil.

Turismo espacial

Neste domingo (19), a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, pretende reiniciar os voos de turismo espacial. Será o primeiro voo tripulado da companhia em quase dois anos. O anúncio foi feito na terça-feira. A janela de lançamento, que será no Texas (EUA), abrirá a partir das 10h30, no horário de Brasília. A missão será composta por seis pessoas, incluindo o capitão aposentado da Força Aérea americana Edward Dwight. Há 60 anos, ele foi escolhido para ser o primeiro homem negro a orbitar a Terra, mas acabou sendo preterido.



Victor Hespanha, 28 anos, durante treinamento para o vôo espacial // Foto: Felix Kunze/Blue Origin

Entre julho de 2021 e agosto de 2022, a Blue Origin realizou seis voos com turistas. Alguns passageiros eram pagantes, outros voaram como convidados. No primeiro voo, estava o próprio Bezos. Em outro, em maio de 2022, participou o primeiro turista espacial brasileiro, o engenheiro Victor Correa Hespanha.

BNT Mercosul divulga programação

A feira será realizada nos dias 24 e 25 de maio, em Balneário Camboriú (SC). O evento reúne profissionais do setor de turismo do Brasil e da América do Sul. A organização divulgou a programação completa, prometendo uma série de atividades e oportunidades para networking e parcerias estratégicas.

O evento, que iniciou com menos de 500 participantes e focava exclusivamente nas atrações do Sul do Brasil, evoluiu significativamente. Hoje, a BNT Mercosul é uma plataforma de destaque para a promoção do turismo nacional, atraindo profissionais e empresas de todo o país. O principal objetivo da feira é criar um ambiente propício para a divulgação de destinos, fechamento de negócios e estabelecimento de contatos comerciais.