ROTA DO FORRÓ: SMTT DISPONIBILIZA LINHAS ESPECIAIS DE ÔNIBUS DURANTE O FORRÓ CAJU NO BUGIO

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju disponibilizará linhas especiais de ônibus para facilitar o retorno da população que vai participar dos shows do Forró Caju no bairro Bugio, nos dias 6, 7 e 8 de junho. As linhas, que fazem parte da “Rota do Forró”, serão operadas pelas empresas VRS, Modelo e Atalaia, com concentração no ponto situado em frente à Vila do Forró, na Orla de Atalaia, e no final de linha do Bugio. O objetivo dessas linhas é garantir o transporte dos forrozeiros de volta para casa durante a madrugada.

A SMTT reforça que, para se deslocar até o local da festa, os usuários podem utilizar normalmente as linhas regulares do transporte coletivo, além dos corujões, que funcionam com horários estendidos. A recomendação é que os passageiros fiquem atentos aos painéis eletrônicos localizados na parte frontal dos ônibus, onde estarão exibidas as informações sobre os destinos e itinerários.

Confira os itinerários e horários das linhas especiais ‘Rota do Forró’:

Orla de Atalaia / Santa Maria

– Concentração/saída da Orla de Atalaia: 0h30, 2h, 3h30

– Destino final: Bairro Santa Maria

Itinerário

Orla de Atalaia / Av. José Carlos Silva / Av. Prof. Enoque Souza / Av. Alexandre Alcino / Av. Principal / final de linha do Santa Maria.

Orla de Atalaia / Mosqueiro

-Concentração/saída da Orla de Atalaia: 0h30, 2h, 3h30

-Destino final: Mosqueiro

Itinerário

Orla de Atalaia / Av. Rotary / Av. Paulo Barreto de Menezes / Av. Melício Machado / Rodovia dos Náufragos / final de linha do Mosqueiro.

Orla de Atalaia / Barra dos Coqueiros

-Concentração/saída da Orla de Atalaia: 0h30, 2h, 3h30

-Destino final: Barra dos Coqueiros

Itinerário

Orla de Atalaia / Mário Jorge Menezes / Av. Paulo Barreto de Menezes / Av. Ivo do Prado / Canaleta (Rua da Frente) / Av. Otoniel Dória / Av. João Rodrigues / Av. Simeão Sobral / Av. José Conrado de Araújo / Ponte João Alves Filho / Rodovia Desembargador Antônio Xavier de Assis Júnior / Av. General António Sebastião Basílio / Terminal da Barra.

Bugio / Eduardo Gomes

-Concentração/saída do Bugio: 0h30, 2h, 3h30

-Destino final: Eduardo Gomes

Itinerário

Poço do Mero / Santa Gleide / Tancredo Neves / Av. Gov. Marcelo Déda / final de linha do Eduardo Gomes.

Bugio / Fernando Collor

-Concentração/saída do Bugio: 0h30, 2h, 3h30

-Destino final: Fernando Collor

Itinerário

Poço do Mero / Av. Centenário / Gen. Prado / Av. Benjamin Constant / Av. Euclides Figueiredo / Av. Nossa Senhora do Socorro / Av. Pref. Humberto Santos / Av. Moacir Oliveira.

Bugio / Barra dos Coqueiros

-Concentração/saída do Bugio: 0h30, 2h, 3h30

Destino final: Barra dos Coqueiros

Itinerário

Poço do Mero / Santa Gleide / Av. Maranhão / Av. Confiança / Av. João Rodrigues / Av. José Conrado de Araújo / Ponte João Alves Filho / Av. Antônio Sebastião Basílio.

Corujão

Além dessas linhas especiais, a SMTT disponibilizará três linhas do Corujão, que irão complementar o atendimento feito pelas linhas especiais, com pontos de partida na Orla de Atalaia.

Confira os itinerários e horários das linhas do Corujão

Corujão Eduardo Gomes

-Concentração/saída da Orla de Atalaia: 0h30, 1h30, 2h30, 3h30

-Destino final: Eduardo Gomes

Itinerário

Sentido Eduardo Gomes: Av. Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo – abrigo próximo ao Restaurante Teimonde), Retorno, Av. Santos Dumont, Rua Urbano Neto, Rua Professor Joaquim Cardoso, Av. Mário Jorge Menezes Vieira, Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), Av. Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar), Av. Ivo do Prado, Av. Rio Branco (canaleta), Travessa Hélio Ribeiro, Travessa João Quintiliano da Fonseca, Praça João XXIII, Rua Capela, (Fundo da Catedral), Rua Arauá, Av. Barão de Maruim, (Praça da Bandeira), Av. Desembargador Maynard, Av. Doutor José da Silva Ribeiro Filho, Av. Marechal Rondon, Rótula, Av. Marechal Rondon, Rótula, Av. Governador João Alves Filho (UFS), Rodovia João Bebe Água (Rodovia SE-065), Rua E (Conjunto Eduardo Gomes), Rua F, Rua D (canal), Rua 62, Rua 60, Rua 64, Rua G, Final de linha.

Sentido Orla de Atalaia: Final de linha no Conjunto Eduardo Gomes, Rua G, Rua Sessenta e Quatro, Rua Sessenta e Três, Rua Sessenta e Dois, Avenida Canal, Rua D (Canal), Rótula, Rua E, Rodovia João Bebe Água (Rodovia SE-065), Avenida Governador João Alves Filho (UFS), Avenida Marechal Rondon, Avenida Doutor José da Silva Ribeiro Filho, Avenida Desembargador Maynard, Praça da Bandeira, Avenida Barão de Maruim, Avenida Ivo do Prado, Avenida Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar), Avenida Antônio Alves, Avenida Rotary, Avenida Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo – abrigo próximo ao Restaurante Teimonde).

Corujão Fernando Collor

-Concentração/saída da Orla de Atalaia: 0h, 2h

-Destino final: Fernando Collor

Itinerário

Sentido Fernando Collor:

Av. Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo), Rua Deputado Clóvis Rollemberg, Rua Niceu Dantas, Av. Rotary, Av. Antônio Alves, Av. Empresário José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Av. Doutor José Tomás D’Ávila Nabuco (Canal 5), Av. Murilo Dantas, Retorno no Farol, Av. Murilo Dantas, Av. Doutor José Tomás D’Ávila Nabuco (Canal 5), Rua H4, Praça Major Edeltrudes Teles, Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves (antiga A5), Av. Josino José de Almeida (Canal 4), Retorno, Av. Josino José de Almeida (Canal 4), Rua Tenente Waldir dos Santos, Av. Doutor Tarcísio Daniel dos Santos, Av. Empresário José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Rótula, Av. São Cristóvão (Conjunto Orlando Dantas), Rua Soldado Walfredo C. Amaral, Av. Francisco José da Fonseca (antiga Gasoduto), Rua João Batista Machado, Av. Empresário José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Rótula, Av. Empresário José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Av. Adélia Franco, Rótula do Grageru, Av. Hermes Fontes, Av. Pedro Calazans, Rua Propriá, Travessa Benjamin Constant, Av. Rio Branco (canaleta), Av. Otoniel Dória, Av. Antônio Cabral, Av. Simeão Sobral, Av. João Ribeiro, Rua Muribeca, Av. Confiança, Av. José Conrado de Araújo, Rua Batistinha, Av. Corinto Leite, Rua Fortaleza, Rua Mário Matiotti, Av. Tancredo Campos, Av. Euclides Figueiredo, Ponte José Rollemberg Leite, Av. Coletora (Conjunto Marcos Freire II), Av. Coletora C, Rótula, Av. Coletora C, Rótula do Terminal Marcos Freire, Av. Coletora A (Conjunto Marcos Freire I), Rótula, Av. Coletora A, Rótula do Conjunto João Alves Filho, Av. Coletora A (Shopping Prêmio), Av. Coletora C, Rótula do Conjunto Fernando Collor, Rótula do Conjunto Fernando Collor (final de linha).

Sentido Orla de Atalaia: Rótula do Conjunto Fernando Collor (final de linha), Avenida Coletora C, Avenida Coletora A, Rótula do Conjunto João Alves Filho, Avenida Coletora A (Shopping Prêmio), Rótula, Avenida Coletora A (Conjunto Marcos Freire I), Rótula do Terminal Marcos Freire, Avenida Coletora C (Conjunto Marcos Freire II), Rótula, Avenida Coletora C, Ponte José Rollemberg Leite, Avenida Euclides Figueiredo, Rua Fortaleza, Avenida Corinto Leite, Rua Manoel Pereira, Rua Epaminondas Salmeron, Avenida Desenhista Antônio Assis Xavier, Avenida Confiança, Rua Muribeca, Avenida João Ribeiro, Avenida Simeão Sobral, Avenida Otoniel Dória, Avenida Rio Branco (canaleta), Avenida Ivo do Prado, Avenida Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar), Avenida Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), Avenida Mário Jorge Menezes Vieira, Rua Urbano Neto, Avenida Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo – abrigo próximo ao Restaurante Teimonde).

Corujão Bugio

– Concentração/saída da Orla de Atalaia: 0h50, 2h05, 3h20

– Destino final: Bugio

Itinerário

Sentido Bugio: Avenida Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo – abrigo próximo ao Restaurante Teimonde), Rua Deputado Clóvis Rollemberg, Rua Niceu Dantas, Avenida Rotary, Avenida Antônio Alves, Avenida Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar), Avenida Tancredo Neves, Avenida Alcides Fontes, Avenida São Paulo, Retorno, Avenida Maranhão, Avenida Matadouro, Rua Manoel Vieira Melo, Avenida Centenário, Retorno, Avenida Centenário, Avenida Poço do Mero, Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho, Rua E3 (final de linha do Bugio).

Sentido Orla de Atalaia: Rua E3 (final de linha do Bugio) Rua Cleovansóstenes dos Santos Av. Poço do Mero, Av. Geniz Góis, Rua Faustina Araújo Lima, Av. José de Oliveira Guedes, Rua Serafim Bomfim, Rua Corretor Otoniel, Rua Cap. Manoel Gomes, Rua General Prado, Rua Ismael Pereira, Rua São Francisco de Assis, Av. Visconde de Maracaju, Av. Engº Gentil Tavares, Av. Maranhão, Av. Matadouro Retorno (Rua Carmelita Soares da Silva), Av. Santa Gleide, Av. Alcides Fontes, Av. Tancredo Neves (Rodoviária Nova), Av. Tancredo Neves, Av. Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar), Av. Antônio Alves, Av. Rotary, Av. Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo – abrigo próx. ao Restaurante Teimonde).