Rua Humberto Porto Dória, no Luzia, passa a ser mão única a partir desta terça-feira

A SMTT de Aracaju informa que, a partir desta terça-feira (07), a rua Humberto Porto Dória, localizada no bairro Luzia, passará a ser mão única a partir da Estrada da Luzia até a avenida Adélia Franco.

A mudança será implantada para melhorar a organização do tráfego, reduzir conflitos viários e aumentar a segurança de motoristas e pedestres que circulam pela região. Outro trecho modificado será a travessa Egivaldo Menezes, que passará a ser mão única no sentido da rua Manoel Nunes até a rua Estrada da Luzia.

Para viabilizar a alteração, a SMTT irá instalar uma nova sinalização vertical e horizontal, orientando os condutores sobre o fluxo que passará a valer. A definição da mudança foi baseada em estudos técnicos realizados pela Diretoria de Sistemas e Planejamento, que identificaram elevado volume de veículos na via e constataram recorrência de infrações, especialmente motoristas que trafegavam na contramão, gerando risco à população ao acessar a avenida Adélia Franco.

Segundo o diretor de Sistemas e Planejamento da SMTT, Flávio Novais, a alteração trará ganhos imediatos para a mobilidade urbana. “A rua Humberto Porto Dória recebe diariamente grande movimentação de veículos e, infelizmente, muitos condutores acabam cometendo infrações no local ao trafegar pela contramão. Tendo isso em mente, optamos por tornar a rua mão única para proporcionar maior fluidez ao trânsito na região e para preservar a segurança no local, tanto para condutores quanto para pedestres”, destacou.

Nos primeiros dias de adaptação, agentes da SMTT estarão no local para orientar os condutores e assegurar o cumprimento da nova regra. É importante que os motoristas fiquem atentos à sinalização e planejem seus deslocamentos, utilizando rotas alternativas.

Foto: Ascom/SMTT