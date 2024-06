Rua São João reúne tradição e história dos festejos juninos

Existe em Aracaju um local em que as tradições juninas perduram o ano inteiro. Um palco que não se desfaz. É a rua São João, que carrega a essência de tudo que representa no nome. As primeiras manifestações culturais, nesse sentido, surgiram no longínquo ano de 1910, com um caráter religioso. Segundo estudiosos, os festejos no local tiveram início com duas irmãs devotas de uma imagem chamada São João de Deus. A professora e historiadora Aglaé Fontes conta um pouco dessa história que envolve crenças, tradições e sincretismo religioso e cultural.

“Os festejos juninos tiveram, no começo, um caráter religioso com a louvação de São João através de novenas e trezenas. Ali na rua São João, antes de ter esse nome, havia duas senhoras, já de certa idade, que tinham uma imagem de São João que elas chamavam de São João de Deus. Então, elas faziam uma novena com os moradores do local. A parte religiosa contava com os cantos e os instrumentos. O começo teve uma conotação religiosa e só depois é que o lado profano foi aparecendo com a alimentação, a dança e a bebida. A dança não era o forró de hoje, era o samba, de pareia, de roda. Muitas casas por ali comemoravam o São João de uma forma muito simples. Muita gente fazia um altar para os santos na parte da frente da casa, rezava a novena e depois tirava o santo para ele não ficar ofendido e dançava samba.

Professora Aglaé destaca o papel da comunidade no fortalecimento dos festejos da rua de São João. Na década de 1950, surgem as primeiras quadrilhas juninas e, segundo a historiadora, moradores da localidade e incentivadores culturais, como mestre Calazans foram protagonistas.

“O início desses festejos era muito espontâneo, com a participação da própria comunidade, dos moradores daquela rua. A partir das novenas, a rua foi tomada pelos festejos. O mestre Calazans foi uma pessoa muito importante porque ele organizava os festejos quando foi crescendo e tomando um vulto maior, após a morte das duas irmãs. Eu o conheci, fui algumas vezes para casa dele que ficava em frente ao espaço que hoje chamam de quadrilhódomo. Esse costume foi se ampliando ali na rua que depois foi chamada rua de São João, porque foi ali que nasceu esse tipo de festejo. A festa ficou tão arraigada na identidade do povo que recebeu o nome de Rua São João.

Atualmente, o Centro Cultural João de Deus, que administra e organiza as atividades realizadas na rua de São João, é dirigido pelo Professor Edler Teles. São realizadas eleições para escolha do presidente do Centro a cada 4 anos. Os moradores da região são os únicos habilitados a votar.

Segundo Edler, o caráter fraterno da comunidade permanece e permeia as ações da rua São João. “ São 114 anos de festejos juninos. É uma essência que só quem mora e frequenta percebe. É muito amor envolvido, muita tradição. Nossa esperança é que nossa comunidade se abrace cada vez mais e entenda o poder da união. Os festejos juninos estão lindos, acredito no sucesso dos projetos que estão sendo desenvolvidos.Toda diretoria do Centro atua em conjunto com a comunidade para realizar melhorias na Rua de São João, a comunidade é bem unida, muitos moram aqui há muitos anos. Tenho 40 anos e sempre vivi aqui. Até os que já não moram mais voltam e frequentam. Fazemos várias ações durante o ano, como bingo, eventos sociais, projeto de dança aberto para toda comunidade e os festejos juninos, nosso carro-chefe”, declarou Edler Teles.

Próximos Eventos

Dia 24 de junho, acontecerá o casamento caipira, o mais tradicional de nosso estado. “É um clima totalmente diferente, você vê a alegria de pessoas que já participaram, que querem vir e ser noivos, que querem participar do evento e do concurso de quadrilhas, que acontece de 14 a 23 de junho. Brincam que aqui é o Maracanã das quadrilhas, todo mundo quer dançar na rua de São João. Essa rua lota, é lindo o brilho da torcida e dos figurinos”, comenta Edler Teles.

Patrimônio Cultural de Aracaju

Foi aprovado, em 2018, o Projeto de Lei 215/2017 que reconhece como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial a tradição dos Festejos Juninos da rua de São João.

Projeto Segundonas

A segunda edição da ‘Segundona do Turista’ começou numa segunda-feira 18 de março na tradicional rua de São João, no centro de Aracaju. A programação se estenderá até dezembro, em todas as segunda-feiras, com uma série de shows musicais de forrozeiros locais e convidados, além de apresentações de quadrilhas juninas, grupos folclóricos e parafolclóricos.

Foto divulgação

Por Ivo Jeremias