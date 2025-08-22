Ruas Vivas chega à sua 4ª edição com programação cultural e serviços gratuitos

No dia 30 de agosto, a partir das 15h, o Parque Diamante, situado no bairro Ponto Novo, receberá a 4ª edição do projeto Ruas Vivas, uma iniciativa do vereador Breno Garibalde, já transformada em lei em Aracaju, que tem como objetivo ampliar as áreas de lazer da cidade, com a proposta de abrir as ruas em dias e horários específicos para que a população possa vivenciar a cidade de forma diferente, com espaços voltados ao lazer, à cultura e à convivência comunitária.

Além de oferecer momentos de diversão, o projeto também contribui para movimentar a economia local, gerando trabalho e renda através das feirinhas e atividades.

Nesta edição, a programação é variada e pensada para toda a família. Entre as atrações, haverá oficina de turbante, área kids para as crianças, além de serviços de saúde gratuitos, como aferição de pressão e glicemia. O evento também vai oferecer orientações voltadas à causa animal, incluindo aplicação de medicamentos e consultas rápidas.

A cultura terá espaço especial, com apresentações que prometem animar o público: roda de samba com Alessandra do Cavaco e Convidados, o grupo percussivo Batalá Sergipe e a tradicional Quadrilha Xodó da Vila. O encontro ainda contará com uma feirinha de comidas e artesanatos, reunindo sabores e talentos da comunidade.

Para Breno Garibalde, idealizador do projeto, o Ruas Vivas representa “um movimento de valorização da cidade e das pessoas, porque quando as ruas se abrem para a convivência, todos ganham: os moradores, os artistas, os pequenos empreendedores e a comunidade como um todo”.

Com mais uma edição, o Ruas Vivas se firma como um espaço de encontro e integração. No dia 30, o convite está feito: reúna a família, os amigos para aproveitar o sábado com muita com muita música, cultura.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Camila Ramos