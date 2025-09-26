Rubens Lisboa e Ferraro Trio celebram Cazuza em show no Café da Gente

“O Tempo Não Para” traz versões inspiradas dos clássicos do poeta do rock brasileiro

Na sexta-feira, 26 de setembro, às 20h, o espaço cultural do Café da Gente Sergipana será palco de um encontro musical histórico: a união entre Rubens Lisboa, um dos grandes compositores e intérpretes da música sergipana, e o aclamado Ferraro Trio. Juntos, eles apresentam o espetáculo “O Tempo Não Para”, uma homenagem vibrante ao eterno Cazuza, poeta do rock brasileiro que marcou gerações com sua intensidade, irreverência e lirismo.

O repertório do show resgata canções que se tornaram hinos da música nacional, como Exagerado, Codinome Beija-Flor, O Tempo Não Para, Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanço, revisitadas em versões que misturam a força poética de Cazuza à identidade musical de Rubens Lisboa e à sonoridade sofisticada do Ferraro Trio. O resultado é uma leitura única, marcada por emoção, energia e pela autenticidade de artistas que dialogam entre o popular e o experimental.

O Ferraro Trio é uma verdadeira instituição da cena musical sergipana. Formado por Saulo Ferreira (guitarra), Robson Souza (contrabaixo) e Rafael Jr (bateria), o grupo nasceu em 2009, quando três amigos, então estudantes de música da Universidade Federal de Sergipe, decidiram transformar sua paixão em arte. Desde então, vêm conquistando público e crítica com uma fusão potente de jazz, rock, soul e música brasileira. Inspirados pelas lendas do jazz e pela riqueza rítmica do Brasil, o trio imprime em cada apresentação uma atmosfera envolvente e vibrante, que transporta a plateia para uma verdadeira jornada sonora.

Rubens Lisboa, por sua vez, é um nome consolidado e querido pelo público sergipano, com trajetória marcada por sucessos autorais e interpretações que emocionam pela entrega e pela intensidade. Sua voz, aliada à força instrumental do Ferraro Trio, promete dar novas cores e nuances à obra de Cazuza, resgatando sua urgência e atualidade.

O espetáculo “O Tempo Não Para” é mais que uma homenagem: é um mergulho no universo de um artista que transformou a música brasileira, agora revisitado por talentos que também escreveram e continuam escrevendo a história da cena cultural de Sergipe.

Show: “O Tempo Não Para” – Rubens Lisboa & Ferraro Trio Data: Sexta-feira, 26 de setembro Horário: 20h

Local :Café da Gente Sergipana

Ingressos: antecipados pelo Sympla (link na bio @nossodomproducoes) ou via PIX solicitado pelo WhatsApp (79 99854-1330).

Texto e foto assessoria