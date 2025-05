Rubens Lisboa estreia seu novo show “MÚSICA!” no Café da Gente Sergipana

O Espetáculo intimista acontece no dia 23 de maio e traz participações especiais de Dudu Monte Santo, Júlio Rêgo e Marcus Vinicius. Depois do sucesso de público e crítica dos seus últimos shows, sempre esgotando os ingressos em tempo recorde, Rubens Lisboa, um dos grandes nomes do cancioneiro sergipano, retorna aos palcos com um novo e emocionante espetáculo. No dia 23 de maio, às 20h, ele se apresenta no espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, com o show “MÚSICA!”, em formato intimista e repleto de emoção.

Acompanhado pelo pianista Diogo Montalvão, Rubens convida o público para uma experiência sensível e refinada, onde sua voz e o som das teclas assumem o protagonismo. Neste show especial, o artista mergulha em seu lado intérprete, dando vida a canções que há muito deseja cantar — em um gesto artístico de entrega, ousadia e afeto.

No repertório, composições de grandes nomes da música brasileira, como Vander Lee, Chico César, Herbert Vianna e a sergipana Joésia Ramos, ganham nova roupagem, além de músicas autorais que completam a atmosfera do espetáculo.

Para tornar a noite ainda mais memorável, Rubens Lisboa contará com as participações especiais de Dudu Monte Santo (violino), Júlio Rêgo (gaita) e Marcus Vinicius (guitarra), músicos de destaque na cena local, que acrescentarão novas cores e texturas ao concerto.

Uma noite dedicada à canção brasileira, à beleza dos arranjos e à força da interpretação. Um encontro imperdível para quem valoriza a música feita com alma e sensibilidade.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis por R$50,00 primeiro lote, à venda:

Via Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX solicitando a chave pelo WhatsApp: (79) 99854-1330 ou (79) 98138-3594.

A produção é da Nosso Dom Produções, que vem se destacando na cena cultural sergipana pela valorização da música autoral, da sergipanidade e pela realização de eventos que apostam na sensibilidade, no talento e na emoção como ponto de encontro entre artistas e público.

Texto e foto assessoria