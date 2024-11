Rubens Lisboa retorna aos palcos com o espetáculo “Interior do Meu Interior”

O cantor e compositor Rubens Lisboa, conhecido por sua entrega visceral e interpretação intensa, apresenta seu novo show, “Interior do Meu Interior”, no dia 29 de novembro, às 20h, no Café da Gente Sergipana. Acompanhado pelos músicos Diogo Montalvão (teclados), Dênisson Cleber (baixo e violão) e Ton Toy (percuteria), o artista promete uma noite marcada pela emoção e pela singularidade de seu estilo musical.

Neste espetáculo, Rubens Lisboa mescla suas criações autorais, em grande parte inéditas no mercado comercial, com recriações únicas de composições clássicas da música popular brasileira. O repertório transitará por sucessos de ícones como Chico Buarque, Gilberto Gil, Arrigo Barnabé, Chico César, Jorge Aragão e Vander Lee, oferecendo ao público uma experiência musical rica e multifacetada.

Para o público sergipano, o show “Interior do Meu Interior” é uma oportunidade de acompanhar a maturidade artística de Rubens Lisboa, cuja trajetória é marcada por apresentações memoráveis e elogiadas pela crítica. O retorno ao palco do Café da Gente Sergipana promete uma noite de interpretações únicas e profundo envolvimento com a música.

Sobre Nosso Dom Produções

A produtora sergipana Nosso Dom Produções se dedica a valorizar e promover a cena cultural local, oferecendo ao público eventos que reforçam a identidade sergipana e enaltecem a cultura regional.

Ingressos

O primeiro lote está disponível por R$ 50,00. Ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX, solicitado pelo WhatsApp (79) 99854-1330. Para mais informações e ingressos, entre em contato com a produção.

Fonte e foto assessoria