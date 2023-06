Sábado tem banda Sol Kids no ‘Anarriê Jardins’, em Aracaju

Grupo musical infantil agita o arraial do Shopping Jardins no dia 17 de junho

O fim de tarde deste sábado, 17 de junho, será de muita música e dança para a garotada em Aracaju (SE). Das 16h às 18h, a banda Sol Kids comanda uma festança danada de boa no Shopping Jardins. O arraial acontecerá no espaço ‘Anarriê Jardins’, em frente à Praça de Eventos Ipê, e o acesso será gratuito. Basta a família vestir o traje junino, apresentar o cadastro de usuário do Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) e se divertir.

Ao som do melhor da música nordestina, como ‘Anunciação’, ‘Olha pro céu’, ‘Eu só quero um xodó’, e de sucessos infantis, a exemplo de “Cai cai balão’, ‘Bom dia Fazendinha’, ‘Baby Shark’ e ‘Tchutchuê’, crianças, adultos e idosos terão a oportunidade de aproveitar o arraial animado pela banda liderada pelo músico Thiago Sol e por divertidos personagens juninos. A organização do evento alerta as famílias que não será permitida a entrada com traques de salão, estrelinhas ou quaisquer outros fogos de artifício.

A programação junina do Shopping Jardins conta também com animado arrasta-pé no domingo, 18 de junho, ‘Quermesse da Serra do Machado’ e exposição de ‘Altares de Santo Antônio’.

‘Arrasta-pé Jardins’

Durante a diversão com personagens temáticos e trio pé de serra, crianças e adultos aprendem passos de dança e todos saem pelo mall em uma animada quadrilha junina. O arrasta-pé acontece neste domingo, 18 de junho, no espaço ‘Anarriê Jardins’ em sessões iniciadas às 15h, 16h e 17h. O acesso é gratuito. Basta apresentar o cadastro de usuário do Shopping Jardins SuperApp.

Quermesse da Serra do Machado

Até o dia 29 de junho, o público de todas as idades tem a oportunidade de adquirir produtos feitos por artesãos dos povoados Serra do Machado, Esteios, Fazendinha, João Ferreira, Serrinha e Ouricuri, no agreste sergipano. Artigos religiosos, itens de decoração, utilidades e roupas para adultos e crianças, doces, bolos e outras delícias estão em exposição em frente ao Cinemark.

‘Altares de Santo Antônio’

Até o dia 30 de junho, o projeto ‘Cajucidade’ celebra as tradições juninas e homenageia o santo casamenteiro que dá nome ao bairro onde Aracaju nasceu. A exposição acontece em três locais, sendo dois próximos à loja Kalunga e um em frente a O Boticário, e apresenta instalações artísticas criadas por Fábio Sampaio, Andresson Dias e Jorge Luiz. Compondo os altares, estão também obras de Mazinho e Ju Amora, cedidas pelo colecionador Mário Britto, e quadros de Ana Denise, Cláudia Nen, Hortência Barreto, Joel, Rosa Graccho e Zé Fernandes, que representam diferentes gerações da produção artística sergipana sobre o ciclo junino. O acesso é gratuito.

‘Anarriê Jardins’

O quê? Programação junina para toda a família curtir junto com arrasta-pé, quermesse, exposição de altares e arraial comandado pela banda Sol Kids.

Quando?

Arraial com a banda Sol Kids – Sábado, 17 de junho, das 16h às 18h, em frente à Praça de Eventos Ipê.

‘Arrasta-pé Jardins’ – Domingo, 18 de junho, às 15h, 16h e 17h, em frente à Praça de Eventos Ipê.

‘Quermesse da Serra do Machado’ – até 29 de junho. Segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h, em frente ao Cinemark.

‘Altares de Santo Antônio’ – Segunda a sábado das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h, próximo à Kalunga e em frente a O Boticário.

Onde? Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação