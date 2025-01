“Sabadou com a ACI” acontece neste sábado, no Clash Pub, em Aracaju

Bruninho, Aline Souza e a dupla Pedro Henrique e Alex sao as atrações do evento realizado pela Associação de Corretores de Imóveis de Sergipe

Neste sábado, 1° de fevereiro, o Clash Pub, em Aracaju, vai receber a primeira edição do “Sabadou com a ACI”, um evento promovido pela Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) e aberto ao público. A festa começa às 21h e será comandada pelo cantor Bruninho, pela cantora Aline Souza e da dupla Pedro Henrique e Alex.

Para o presidente da ACI, Anderson Ramos, o evento não é apenas uma oportunidade de entretenimento, mas também um momento de integração entre os corretores de imóveis, que poderão fortalecer suas conexões profissionais em um ambiente descontraído.

“Queremos que todos se sintam parte dessa grande família que é a nossa associação. O Sabadou com a ACI é uma chance de celebrarmos juntos nossas conquistas. A festa é uma excelente oportunidade para os profissionais do setor imobiliário se reunirem, se divertirem e fortalecerem laços de amizade. Para esse evento, contamos com a dedicação do nosso Diretor de Eventos, Wesley Alves, do Tesoureiro Thiago Antônio e das associadas Gal Teles e Alba Nobre, pessoas essenciais pra esse evento aocntecer” “, afirmou.

Os ingressos já estão à venda por R$ 30, mas uma ótima notícia para os associados adimplentes é que eles têm entrada gratuita, como forma de valorização e incentivo à participação dos membros da ACI. Para isso, o corretor precisa resgatar o ingresso individual até a sexta-feira, 31, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da Associação, localizada na Galeria Shopping Casa Design, na Avenida Augusto Franco, n° 2980, bairro Ponto Novo, em Aracaju. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 79 9 8133 5161.

O “Sabadou com a ACI” conta com o patrocínio da Valor Centro de Soluções em Negócios Imobiliários, Construtora Celi, Move Construtora, Rede Imob, Domus Imóveis, Muniz Imobiliária, Construcenter Empreendimentos, Fontes Correspondente Bancário. Sil Tour Viagens e Turismo, Alfama Curtsos Técnicos, Yasmin Almeida Bomfim e InsvistaCred.

Sobre a ACI

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI) foi fundada em novembro de 2019 e, desde então, atua na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

