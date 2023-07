Sabor de infância: Fini inaugura moderno quiosque no RioMar Aracaju

O espaço conta com guloseimas exclusivas e um mix variado de doces com temas, texturas e tamanhos diferentes

A marca que adoça a vida dos brasileiros há 23 anos acaba de inaugurar um espaço no RioMar Aracaju, na Praça de Eventos Rio. Com um variado mix de guloseimas exclusivas, confeitos temáticos, balas de gelatina e potes de algodão doce prontos para consumo, a Fini oferece mais de 80 tipos de doces com texturas, formatos e tamanhos diferentes.

Entre os queridinhos da marca estão as famosas dentaduras, minhocas, bananas, beijos, amora, tubes azedinhos e outras delícias com sabor de infância.

Além das opções mais doces, o espaço dispõe de produtos para quem possui alguma restrição alimentar como balas diet, chicletes sem açúcares e a versão vegana de alguns itens. Mimos para presentear como pelúcias e canecas também são encontrados no quiosque. As guloseimas são comercializadas a granel, possibilitando ao cliente escolher o que vai levar para casa e a quantidade desejada.

De origem espanhola, desde a década de 70 a Fini tem presença mundial em mais de 80 países e conquistou a posição como uma das principais fabricantes de guloseimas. No início dos anos 2000, a marca se estabeleceu no Brasil e cresceu gradativamente, com lojas e franquias espalhadas por diversas cidades do país. Em Aracaju, a franquia do RioMar Shopping é comandada pela empresária Tallita Prata.

