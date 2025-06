Sabores sergipanos caem no gosto do público e atraem turistas para a Vila do Forró

Além de muita dança, música e atrações culturais variadas, a culinária é um dos destaques da Vila do Forró 2025. Neste domingo, 8, turistas e sergipanos desfrutaram das delícias da terra produzidas e vendidas por comerciantes locais, em uma verdadeira experiência gastronômica à beira-mar, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju.

Andréia do Carmo conquistou o público do evento com um dos pratos mais comuns para o sergipano: o cuscuz. A cozinheira aprimorou a receita com o seu tempero e deixou ela ainda mais saborosa. “A procura é muito alta. Porque os turistas não conhecem ele na versão normal, imagina na versão recheada. Tem saído muito bem mesmo, o pessoal gosta muito”, disse. Além disso, a tapioca é outro carro chefe de vendas e queridinha das pessoas. “Eu sou uma das primeiras tapioqueiras de Aracaju, então também é uma tradição nossa. Temos muitos sabores, mas as que mais saem são a de carne do sol, a de charque, a de frango e a de queijo”, completou.

Presente em diversas receitas juninas, o milho mantém seu protagonismo na pamonha, no bolo e na canjica vendidos por Kelly Rodrigues. “Tudo isso é feito tradicionalmente por nós, então é muito bom, né?! Estar em contato com os turistas que não conhecem muito a nossa culinária. Eles pedem para degustar, a gente oferece, eles gostam muito e voltam sempre atrás dos produtos. Está sendo muito bom estar aqui na Vila do Forró, uma oportunidade que o Governo nos ofereceu e estamos evoluindo. Espero que continue a melhorar”, desejou.

Fruta típica do cerrado nordestino, a mangaba é Patrimônio Cultural Material de Sergipe e foi reinventada em diferentes pratos vendidos por Dilva de Souza. “Nós temos aqui biscoitinho, geleia, compota, licor, balinha, trufa, brigadeiro e cocada de mangaba. Os turistas já vêm certinho aqui e sempre que provam levam um pouquinho de cada e dizem ‘Ah, que pena que a gente não pode levar no avião’”, informou a catadora. Ela contou animada sobre a oportunidade de trazer seus produtos para a Vila do Forró. “As pessoas dizem que quem não é vista, não é lembrado. Então é muita satisfação para nós estarmos aqui”, finalizou.

A cozinheira Márcia Bonfim trouxe sua receita de bolo de tapioca que surpreendeu até mesmo os sergipanos com o sabor. “Esse é um prato tradicional, que muita gente já conhece, mas que tem várias formas de fazer. O meu é feito com coco, leite de coco, tapioca e leite condensado. É um bolo típico que todo mundo não só come no tempo junino, como também o ano inteiro e isso é muito bom. O pessoal tá amando. Quem vem comprar volta para repetir, para levar, principalmente os turistas, já que tem muitos que nem conhecem”.

Sabores que conquistam o público

A professora Edivane Gomes e a nutricionista Rosenice Guerreiro vieram de Salvador, Bahia, especialmente atrás dos produtos de mangaba. “Eu sou apaixonada por mangaba. Eu sempre comprei na Estrada do Coco, na Linha Verde. E quando venho aqui não posso deixar de levar”, revelou. A professora se admirou com toda a variedade culinária presente na Villa do Forró. “Para mim é maravilhoso, é uma gastronomia muito gostosa, os espaços são muito bonitos. Ainda queremos experimentar a carne do sol e a tapioca”, acrescentou.

A sergipana Juliana Santos trouxe a filha Ana Júlia para explorar a Vila e a diversidade de sabores que estão no evento. “Vim experimentar o bolo de tapioca e é maravilhoso! O preço também. É um sabor típico do nosso estado. Eu gostei muito. Trouxe minha filha para provar o bobó de camarão”, contou Juliana. Animada em desfrutar a culinária do seu próprio estado, Ana Júlia contou que mal pode esperar para conhecer os outros pratos. “Eu amei o bobó de camarão, estava muito bom”, reconheceu.

País do Forró

Foto: Diego Souza