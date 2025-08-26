SADA 2025 abre programação com exposição coletiva no Museu da Gente Sergipana

A Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) abre sua edição de 2025, no dia 2 de setembro, com a exposição coletiva “Memória e Presença: Cinco vozes da arte sergipana”, que seguirá em cartaz até o dia 15 no Museu da Gente Sergipana. A mostra reúne cinco artistas que, além de partilharem a amizade, comungam a mesma entrega à arte como linguagem de permanência, compondo um mosaico de narrativas e memórias.

Os artistas Zeus e Abraão apresentam esculturas inspiradas na iconografia sacra. Nas obras de Zeus, a figura de Cristo assume centralidade, marcada pela espiritualidade e pela intensidade plástica. Abraão, em sintonia, encontra nos santos sua fonte de inspiração, traduzida em formas vigorosas e devocionais.

A pintura também ganha protagonismo na exposição. Caã retrata a paisagem como espaço poético, em telas banhadas por uma luz singular que convida à contemplação. Já Anselmo Rodrigues reafirma a força do figurativo, trazendo personagens e cenas que emergem da tela com densidade e impacto. A mostra Memória e Presença também homenageia José Fernandes ou Zé Fernandes. Falecido em 2020, o artista é lembrado por sua pintura onírica, povoada de imagens que atravessam o real e o sonho, imprimindo um legado de permanência à arte.

A curadoria da mostra é assinada por Mário Brito, que organiza o diálogo entre esculturas e pinturas, unindo espiritualidade, memória e expressão poética.

“Na edição deste ano da SADA me juntarei aos também artistas Abraão, Caã e Zeus para uma exposição coletiva em homenagem ao nosso amigo Zé Fernandes. É uma exposição de amigos com o objetivo de fortalecer as artes plásticas no estado de Sergipe”, destaca o artista plástico Anselmo Rodrigues.

Dentro da programação, Anselmo Rodrigues também ministra uma oficina de pintura de 8 a 12 de setembro, na Fast Frame Molduras. A atividade tem carga horária de 14 horas, dividida em duas turmas — manhã e tarde —, cada uma com 12 vagas. Podem participar interessados a partir de 18 anos, com investimento de R$ 500,00 por pessoa.

Outras ações da SADA

Ainda dentro da programação, a SADA vai contemplar talks, palestras, lançamentos e intervenções que prometem movimentar a cidade. Casa das Tintas, Casa Jasmim, Colortex, Control Home | CellarVie, Evviva, Fast Frame | Vanessa Berek, Florense Inside, Galeria de Arte Mário Britto, Kless Móveis Planejados, J Nunes Acabamentos e Iluminação, Le Vanille Casa, Natuzzi Editions, SC Femme, SC Home e Varanda SC Gastrobar são alguns dos espaços que abrirão as portas para o público viver experiências singulares em torno das artes, do design e da arquitetura.

Lotti+Caldas Comunicação