SADA reúne diferentes linguagens artísticas em programação gratuita em Aracaju

Exposições, intervenções e instalações de arte e design acontecem até o dia 15 de setembro em lugares distintos de Aracaju (SE)

A 2ª Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) segue movimentando a cena criativa da cidade com uma programação gratuita que valoriza a diversidade de linguagens e experiências. O circuito com exposições, instalações, intervenções e talks acontece até a próxima segunda-feira, 15 de setembro, e abre espaço para artistas que trazem olhares singulares e poéticas distintas, ampliando o diálogo entre o público e a arte contemporânea.

Durante o evento, o fotógrafo Leonardo Santana apresenta a exposição “Salobra”, um pequeno recorte de sua produção imagética, em que a fotografia se revela como exercício de contemplação e memória. Suas imagens exploram luzes, texturas e sombras e revelam o olhar do artista sobre as águas dos rios e marés de Sergipe. A mostra está em exibição na Casa Jasmin, localizada na Avenida Francisco Porto, 313.

Já a artista Vanessa Berek assina a intervenção “Quando a arte sobrepõe a moldura”. Conhecida por suas pesquisas que transitam entre cores, formas orgânicas e gestualidade, ela busca a sua principal inspiração na natureza e produz uma arte delicada e inspiradora. Sua intervenção artística pode ser apreciada na Fast Frame, localizada na Rua Celso Oliva, 462.

Experiência sensorial

Com sua poesia cromática, a artista plástica e arquiteta Leila Duarte se une ao olhar artístico e à brasilidade de Gil Apolinário e, juntos, apresentam a instalação “Jardim Sensorial”. A criação da dupla convida o público a desacelerar, respirar fundo e sentir a beleza que vem da natureza. O trabalho está em exposição na Le Vanille Casa, instalada na Avenida Pedro Paes Azevedo, 216.

Além de se conectar com as artes de Leonardo Santana, Vanessa Berek, Leila Duarte e Gil Apolinário, o público tem a oportunidade de apreciar obras dos artistas Sergio Amorim, dos mestres Zeus, Abraão, Anselmo Rodrigues, Caã e José Fernandes, além de intervenção “Do Barro à Cor”, de Everaldo Santos, em homenagem a Beto Pezão e instalação artística em reverência a Jenner Augusto.

“A SADA abraça diferentes linguagens, que vão da fotografia à pintura, passando pela escultura, a intervenção poética, o design autoral. Explorando diversas vertentes artísticas, cada espaço convida o público para vivenciar a arte de forma aberta, sensorial e gratuita”, destaca Jonatal Souza, idealizador da Semana.

Sorteio de obras

Com o propósito de ser um percurso pela estética, pela memória e pelo futuro do universo criativo, a 2ª SADA convida a população a circular por diferentes lugares da capital e viver experiências que atravessam sentidos e constroem pontes entre arte, arquitetura e a vida cotidiana. E para estimular esse movimento, os visitantes que realizarem todo o percurso, e fizerem o check-in através do QR Code instalado em cada espaço, participam do sorteio de obras do artista Anselmo Rodrigues.

Confira a programação completa do evento, também disponível em @sadaaracaju:

– Exposição “Memória e Presença: Cinco vozes da arte sergipana”, no Museu da Gente Sergipana. Mais informações: @museudagentesergipana_.

– Intervenção “Do Barro à Cor” – de Everaldo Santos, em homenagem a Beto Pezão – e a exposição “A luz que revela a poesia” (Sérgio Amorim), na Galeria Mário Britto. Mais informações: @galeriamariobritto.

– Exposição “Salobra” do fotógrafo Leonardo Santana e coleção do Estúdio Galho para a Cabanna Móveis, na Casa Jasmin. Mais informações: @desjoyauxse_casajasmin.

– Instalação com cavalete e materiais originais de Jenner Augusto na Evviva Aracaju. Mais informações: @evivvaracaju.

– Mostra de moodboards representando o projeto “Do Inspirar ao Realizar”, na JNunes. Mais informações: @jnunes.ai.

– Apresentação de showroom com lançamentos de design e tecnologia na CellarVie. Mais informações: @cellar_vie.

– Lançamento de showroom Natuzzi; apresentação do projeto Florense Inside com moodboards e talk sobre arquitetura no dia 12 de setembro, no Celi Mall. Mais informações: @celimalldecor.

– Intervenção “Quando a arte sobrepõe a moldura” de Vanessa Derek na Fast Frame. Mais informações: @fastframearacaju.

– Lançamento de showroom com moodboards interativos na Kless Aracaju. Mais informações: @klessaracaju.

– Oficina de pintura com Anselmo Rodrigues no RioMar Aracaju, até 12 de setembro. Vagas limitadas. Mais informações: @riomararacaju.

– Instalação artística “Jardim Sensorial” de Leila Duarte e Gil Apolinário na Le Vanille. Mais informações: @levanillecasa.

– Lançamento da coleção Pantaneira com cores Sherwin Willians e peças do curador e arquiteto Rodrigo Ambrósio na Casa das Tintas do bairro Jardins. Mais informações: @casadastintas.se.

– SC Day com talk sobre sustentabilidade, na SC Home, feijoada com música (Varanda SC Gastro Bar) e desfile Moda Temporal na SC Femme, no dia 12 de setembro. Mais informações: @schome.loja.

Foto: Arquivo SADA – Lotti+Caldas Comunicação