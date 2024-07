Saiba como realizar a atualização cadastral pelos canais digitais

Atualização facilita cesso aos serviços à Energisa

A atualização do cadastro junto à distribuidora é fundamental para evitar transtornos e garantir que as informações cheguem até o cliente. Se você mudou de endereço recente, telefone ou e-mail, a Energisa orienta como realizar a atualização cadastral pelos canais digitais de forma rápida e segura.

O coordenador comercial da Energisa Sergipe, João Victor Sá, explica que os clientes podem acessar o aplicativo Energisa On, WhatsApp: gisa.energisa.com.br ou o site servicos.energisa.com.br e escolher a opção ‘atualizar dados’. “Ao acessar o ambiente, será possível fazer a atualização do endereço, e-mail, telefone ou qualquer outra alteração referente aos dados pessoais ou relacionados à conta contrato”, afirma.

É um direito do consumidor de energia elétrica receber os avisos de desligamento programado para execução de obras e melhorias na rede elétrica. Por outro lado, é dever do cliente manter os dados atualizados para receber esses avisos desligamento da rede elétrica.

“O cliente com o cadastro atualizado vai receber o aviso de desligamento pelo WhatsApp, SMS e outros meios que utilizamos e vai programar o seu dia com antecedência. Por isso, a importância de manter os dados atualizados para facilitar essa comunicação e evitar transtornos”, afirma.

Aparelhos de sobrevida

Para os clientes que utilizam aparelhos médicos ligados na energia, é necessário realizar e manter o cadastro atualizado junto à Energisa para receber prioridade no atendimento em casos de interrupções de energia ou para receber avisos de desligamento programado para manutenção ou melhoria da rede elétrica.

O titular da conta deve comparecer, de forma presencial, a uma das agências da Energisa. Além disso, é necessário apresentar documentos que comprovem a identidade do cliente e o relatório médico contendo o CID com a referida necessidade do paciente, o período de vigência e carimbo com CRM do médico. Estão entre os equipamentos entendidos como vitais estão os respiradores ou ventilador pulmonar, monitores de parâmetros vitais, bombas de infusão, aparelhos de diálises, entre outros.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas