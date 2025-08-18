Saiba como realizar a mudança de titularidade pelos canais digitais

Atualização facilita a solicitação de serviços

Mudou de endereço? A Energisa orienta a realizar a troca de titularidade da conta de energia para evitar transtornos. A conta de luz é de responsabilidade de quem mora no imóvel seja você o novo proprietário ou o inquilino.

Somente este ano, já foram realizadas mais de 30 mil trocas de titularidades em Sergipe. O cliente pode solicitar o serviço gratuitamente pelos canais digitais sem sair de casa: Aplicativo Energisa On, site energisa.com.br e pelo WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br. O coordenador de Atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas, reforça a importância dessa atualização.

“A atualização deve ser realizada em casos mudança de endereço para evitar que o fornecimento de energia seja interrompido ou que o cliente receba avisos de débitos do antigo inquilino. Ao mudar de endereço é importante pedir imediatamente o desligamento e fazer a troca de titularidade para o seu nome na nova casa/endereço que se mudou. Importante ressaltar que os clientes busquem os nossos canais oficiais para realizar essa atualização”, explica.

Ainda segundo Rosano, qualquer mudança nos dados cadastrais, como e-mail ou número de celular, o cliente precisa informar à Energisa por meio dos canais oficiais. Essa atualização do cadastro é muito importante para que a distribuidora mantenha contato com o cliente, além de facilitar a solicitação dos serviços como padronização, ligação nova, troca titularidade, aumento ou redução de carga, negociação de débitos, entre outros serviços.

“É um direito do consumidor receber informações importantes, como por exemplo, os avisos de desligamento programado, e mas por outro lado é um dever do cliente manter os dados cadastrais atualizados. Essa atualização também pode ser realizada de forma rápida e segura pelos canais digitais sem sair de casa”, reforça Rosano.

Como solicitar

Para atualizar o cadastro e realizar a mudança de titularidade, os consumidores podem baixar o Aplicativo Energisa ON, por meio do WhatsApp no endereço www.gisa.energisa.com.br ou pelo site www.energisa.com.br.

Texto e foto Adriana Freitas