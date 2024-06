Saiba como receber avisos desligamento programado pelo WhatsApp

Cliente precisa manter cadastro atualizado

A Energisa Sergipe está disponibilizando um novo serviço para os clientes que é o aviso do desligamento programado por WhatsApp. Os clientes precisam realizar a atualização cadastral e informar o número telefone para que possa receber os avisos com antecedência e se programar para o desligamento na rede elétrica.

Os ‘desligamentos programados’ são interrupções no fornecimento de energia de forma programada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para realizar manutenções preventivas e obras, com o objetivo de melhorar continuamente a qualidade do fornecimento de energia elétrica, a distribuidora tem investido em tecnologias para evitar o desligamento da rede elétrica, mas em algumas situações, por questão de segurança, é necessário realizar o desligamento programado.

Antes de realizar o desligamento da rede elétrica, a Energisa informa os clientes com 72 horas de antecedência. Os clientes podem receber os avisos do por meio do WhatsApp, além do site da Energisa, rádios, carros de som, cartas e envio de SMS. O objetivo é que os clientes possam se planejar para o intervalo em que a rede elétrica estará desligada. Nos avisos de desligamento programado, são informadas as regiões que receberão a melhoria, a hora de início e previsão do horário de finalização do serviço, que pode retornar antes do previsto.

Para receber os avisos pelo WhatsApp, é preciso atualizar o cadastro em um dos canais oficiais de atendimento: energisa.com.br, Aplicativo Energisa On ou pelo WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715 e escolher a opção “atualizar dados”. O gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, detalha como o cliente receberá a mensagem.

“A atualização do cadastro é importante para que os clientes possam receber os avisos com antecedência e se programar para o desligamento. Nesse aviso, é informado o nome do cliente, o número da conta-contrato, endereço e a indicação de dia e horário do desligamento programado. A iniciativa traz mais conforto e comodidade aos clientes”, afirma.

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas