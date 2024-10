Saiba como reduzir o consumo de energia em dias mais quentes

Aparelhos consomem mais energia com altas temperaturas

Com a primavera, a temperatura já começa a elevar e pode provocar aumento no consumo de energia elétrica. No calor, é comum o uso frequente de equipamentos como ventiladores, ar-condicionado, geladeira e freezer. Para evitar surpresas na conta de energia, a Energisa reforça dicas de como consumir energia de forma consciente em dias mais quentes.

O valor da conta de energia está diretamente relacionado aos hábitos de consumo e a utilização de equipamentos. O primeiro passo para reduzir o consumo é olhar se o equipamento tem o selo Procel, pois quando você adquire um eletrodoméstico com alta eficiência energética, garante que o equipamento vai consumir o mínimo de energia necessária para funcionar.

“É muito importante observar o selo de eficiência no momento da compra. Além disso, a mudança de hábitos é fundamental para a redução do consumo de energia. Com as temperaturas mais altas, há um aumento no consumo de energia, pois vai exigir mais dos equipamentos quando comparado a dias com as temperaturas frias. As pessoas passam a utilizar mais os ventiladores por conta do calor, além de outros equipamentos como ar-condicionado e geladeiras”, afirma o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

Em relação ao ar-condicionado, a dica é não deixar portas e janelas abertas com o equipamento ligado, manter os filtros limpos, colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto e, se possível, prioriza a posição de 23ºC. Com relação ao ventilador, a dica é deixar ligado apenas quando alguém estiver usando.

Confira mais dicas para reduzir o consumo de energia:

-Computadores e Notebooks: evite o modo stand-by, pois também consome energia. Utilizar o recurso de economia do monitor pode ajudar.

-Ar-condicionado: 23ºC é uma temperatura agradável para qualquer ambiente. Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o equipamento estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

-Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

-Geladeiras e freezers: esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar.

– Televisão: desligue o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evite dormir com a TV ligada.

-Aparelhos em stand-by: televisão, micro-ondas, DVD, cafeteira e outros equipamentos na tomada consomem energia. Retire-os da tomada após o uso.

-Chuveiro elétrico: responsável por cerca de 25% do consumo de uma residência, o chuveiro elétrico também pode contribuir para que a sua conta de luz venha alta. Então, ao utilizar esse aparelho, verifique a opção em que ele se encontra. A opção “verão” consome 30% menos que a “inverno”.

-Máquina e ferro de lavar: não fracione a lavagem de roupas. Se possível, acumule peças e lave tudo de uma vez. Assim, a máquina funcionará com toda a sua capacidade em intervalos maiores, o que reduz o consumo de energia. O mesmo vale para o uso do ferro de passar roupas.

-Instalações internas: emendas em excesso ou instalações inadequadas podem gerar sobrecarga e aumentar o consumo, além do perigo. Nesses casos, é importante que um eletricista faça a revisão das instalações internas. Evite, ainda, usar “benjamin”, ou T, para ligar vários aparelhos. Esses dispositivos podem gerar sobrecarga e provocar um curto-circuito e até incêndio.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas