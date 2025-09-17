Saiba dos direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica

O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial para o funcionamento de atividades no trabalho, na escola e em casa. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável pela regulação desse serviço, definindo os direitos e deveres dos consumidores. Para facilitar o acesso a essas informações, a Energisa disponibiliza uma lista com orientações importantes sobre os direitos e deveres dos consumidores.

O cliente da Energisa tem direito ao atendimento telefônico gratuito, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, para solicitar serviços e solucionar problemas emergenciais. Em caso de desligamento programado para manutenção da rede elétrica, o cliente tem o direito de ser avisado com, no mínimo, 72 horas de antecedência, por meio dos dados disponibilizados no cadastro junto à distribuidora.

O coordenador de Atendimento da Energisa, Rosano Freitas, também destaca que, além dos direitos, os clientes possuem deveres junto à distribuidora. “Os consumidores devem manter os dados sempre atualizados junto à Energisa para receber, por exemplo, os avisos de desligamento programado e outras comunicações importantes da distribuidora. Também é necessário facilitar o acesso dos funcionários da Energisa para realizar a leitura do relógio medidor de consumo na residência ou empresa”, afirma.

Outro dever do cliente é pagar a fatura dentro do prazo para evitar juros, multas e suspensão do serviço. Manter as instalações elétricas do imóvel seguras e regulares, sem fraudes ou furtos de energia, também é uma responsabilidade dos consumidores.

Além disso, o cliente precisa informar à Energisa se há alguém na residência que dependa de equipamentos elétricos essenciais para a manutenção da vida. Com essa informação, o cliente terá direito a receber, após validação do cadastro, avisos diferenciados nos casos de interrupção programada ou suspensão do fornecimento.

Canais de atendimento

Para facilitar o contato, a Energisa disponibiliza diversos canais de atendimento: o aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store), o site energisa.com.br e o WhatsApp da Gisa, acessível pelo endereço gisa.energisa.com.br.

Texto e foto – Edneia Cristina da Silva Zart