Saiba onde encontrar comida junina pronta para levar ou por encomenda

A rede GBarbosa preparou produtos de fabricação própria para quem deseja garantir os sabores tradicionais das festas juninas. Entre os itens mais procurados nesta época destacam-se os bolos de macaxeira, milho, fubá, mingaus de tapioca e mungunzá, além da tradicional canjica. Todos esses produtos estão disponíveis tanto para pronta-entrega quanto por encomenda, nas padarias das lojas.

Para fazer o pedido, as encomendas podem ser feitas até o dia 20 de junho de 2025 (sexta-feira), prazo ideal para quem quer se antecipar às comemorações do São João, celebrado no dia 24.

As delícias podem ser encontradas nas Lojas Hiper GBarbosa, como a do Jardins, Riomar, Francisco Porto, Hiper Sul, Hiper Norte e Farolândia.

Entre as iguarias à venda, estão:

Bolos e cakes

Bolo de laranja cremoso, bolo de milho verde, bolo de paçoca, cake de fubá com goiabada, cake de milho verde com coco flocado, cake de tapioca com pudim de doce de leite.

Há também o bolo de macaxeira, bolo de fubá, bolo de laranja, bolo de milho e bolo de tapioca.

Mingaus e canjicas

Nas padarias ainda têm produtos tílicos como a canjica de milho, mingau de milho, mingau de tapioca e mungunzá.

Pães especiais

Os clientes que gostam de tábuas de frios com pães especiais poderão encontrar pão de mandioquinha (simples e recheado com parmesão, requeijão e salsa), pão de milho (simples e com calabresa e parmesão), pão de abóbora, pão de ovos; e pão de tapioca.

