Produtos de higiene para humanos não podem ser utilizados em cães e gatos 

Segundo veterinário, uso pode causar alergias, dermatites e até intoxicação

Assim como os seres humanos, os animais de estimação precisam de cuidados com a higiene para se manterem limpos e, principalmente, saudáveis. O ideal, portanto, é que os pets tenham um período regular para tomar banho e, para isso, há tutores que preferem levá-los em pet shops e outros que preferem fazer essa higiene em casa. Para a parcela que prefere dar banho em casa, é preciso se atentar aos produtos utilizados, pois shampoos e condicionares de humanos não podem ser utilizados nos animais domésticos.

“O principal motivo para não utilizar produto humanos é o pH da pele. Enquanto o pH dos animais gira em torno de 6 a 7,5, os produtos humanos têm pH muito ácido, de 4 a 5,9, o que pode causar alergias, descamação da pele, e intoxicação”, alertou o médico veterinário Pedro Mascarenhas, docente do Centro Universitário Ages (UniAges).

Apesar de serem menos ”agressivos”, os produtos de higiene infantis também não devem ser utilizados, alerta o veterinário. “Alguns produtos infantis podem ser utilizados em cães por ter o pH neutro, já em gatos não é recomendado. O pH da pele do gato é mais alcalina que a do cão”, disse.

Sobre a frequência de banhos, o professor da Ages aponta que os cães e gatos devem tomar banho no mínimo a cada 8 dias, sendo ideal a cada 15 dias, a fim de não retirar a proteção natural da pele dos animais. No entanto, raça e características físicas e de rotina também devem ser observados.

“O banho em casa deve ser com produtos específicos, água fria ou morninha para que a pele do animal não resseque. Devemos tomar cuidado para não cair sabão nos olhos, cuidado pra não cair água nos ouvidos para evitar otites (inflamação dos ouvidos), secar bem o animal para evitar fungos e bactérias que podem causar problemas de pele”, orientou.

Para escolher bons produtos, Mascarenhas explica que os tutores devem procurar por marcas conhecidas e laboratórios idôneos: “Sempre que for comprar produtos para os animais de estimação, compre em casas de pet especializadas e confiáveis. Caso você tenha alguma dúvida sobre qual produto usar para o seu cachorro ou gato, consulte um veterinário, nada melhor do que um profissional para indicar o produto ideal”.

“Alguns animais são mais sensíveis a cheiros, podendo ter alguma reação alérgica ou não aceitar bem o produto. Portanto, o ideal são produtos sem cheiro ou com fragrâncias bem suaves. Os gatos são animais bastante sensíveis, tendo maior intolerância a cheiros que os cães. O banho em gatos deve ser sempre morno, tem melhor aceitação por eles”, finalizou Pedro Mascarenhas.

Foto ascom

Por Grecy Andrade/ Gisele Almeida