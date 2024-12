Saiba quanto cada município receberá da outorga da concessão parcial da Deso

O governo de Sergipe divulgou nesta quinta-feira (12), os valores que os municípios vão receber da outorga da concessão parcial dos serviços da Companhia de Saneamento de Sergipe Deso, arrematada em setembro deste ano pela Iguá Saneamento, no valor de R$ 4,5 bilhões.

As regras para a divisão foram aprovadas durante Assembleia Extraordinária do colegiado da Microrregião de Saneamento Básico – Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES), com a presença do governador Fábio Mitidieri e prefeitos dos municípios, nessa última quarta-feira (11).

Aracaju receberá, nos próximos dias, mais de R$ 330 milhões; Socorro, R$ 105 milhões; e Itabaiana, R$ 56 milhões.

Os valores divulgados serão pagos de maneira escalonada, sendo 60% na assinatura do contrato prevista para a próxima segunda-feira (18). 20% assim que a operação assistida da Iguá com a Deso seja encerrada – prevista para junho de 2025 – e os últimos 20% em até dois anos após a assinatura do contrato.

10% do valor da outorga, cerca de R$ 203.784.489,90, será destinado à companhia, a fim garantir os recursos necessários para as futuras obras de captação e tratamento de água.

Outros R$ 30 milhões serão encaminhados aos municípios não operados pela Deso, a título de indenização prévia.

Veja os valores a serem destinados aos municípios