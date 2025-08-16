Salão Imobiliário será realizado no RioMar Aracaju de 21 a 31 de agosto

De 21 a 31 de agosto, o RioMar Aracaju será o ponto de encontro para quem deseja realizar o sonho da casa própria ou investir no mercado imobiliário. A 2ª edição do Salão de Imóveis de Sergipe, realizado pela Felizola Imobiliária, vai reunir as principais construtoras do Estado, com ofertas imperdíveis e condições especiais de negociação.

Ao todo, nove construtoras participam do evento, apresentando apartamentos prontos para morar e lançamentos exclusivos. O grande destaque deste ano é a participação da empresa Mood, do Grupo Moura Dubeux, que irá apresentar ao mercado o Mood Farol, localizado no bairro Farolândia. O empreendimento une o padrão de qualidade da MD – a maior construtora do Nordeste e uma das dez maiores do Brasil –, com preços acessíveis, localização estratégica e a expertise acumulada ao longo de décadas no setor.

Segundo André Felizola, proprietário da Felizola Imobiliária, a expectativa de bons negócios é alta. “Serão 11 dias de salão imobiliário, com nove construtoras e uma quantidade gigantesca de empreendimentos, entre lançamentos e unidades prontas para morar. É a oportunidade para conhecer, tirar dúvidas e fechar negócio com condições únicas.”, declarou.

O evento promete não apenas variedade, mas também facilidades para que o público possa concretizar seus projetos de vida e conquistar o novo lar, acontecerá na Praça de Eventos Rio. O atendimento ao público irá seguir o mesmo horário estabelecido pelo shopping.

Serviço

O quê? Segunda edição do Salão Imobiliário reunindo 9 construtoras e oferecendo lançamentos exclusivos, ofertas imperdíveis e condições especiais de negociação.

Quando? De 21 a 31 de agosto. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Rio, no Piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

