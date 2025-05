Salva junina marca início do ciclo dos festejos junino com manifestações da identidade cultural sergipana

A noite desta quinta-feira (29), marcou o início oficial do ciclo junino em Sergipe com a realização da Salva Junina, no Centro de Criatividade, em Aracaju. O evento, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), reuniu sergipanos e turistas para celebrar o que há de mais autêntico nas tradições do ‘País do Forró’.

“No mês de junho não tem como não ficar feliz pelo nosso povo, pela nossa sergipanidade, que aflora cada vez mais com os festejos juninos. Hoje é um dia especial, pois simboliza a abertura oficial dos festejos. Aqui está o sentimento sergipano de comunidade, de cultura, de tradição e de história que representam o nosso ciclo junino”, declarou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, também destacou a importância do evento. “A Salva Junina é realmente um grande pontapé para vivermos esses 60 dias intensos de muito forró e alegria. Estamos aqui no berço da nossa cultura, no Centro de Criatividade, onde há a presença da comunidade quilombola da Maloca, que é muito importante, e onde o forró é forte. Viva o ‘País do Forró’”, ressaltou.

Logo no início da programação, o público acompanhou a apresentação do grupo Peneirou Xerém, formado majoritariamente por integrantes da terceira idade e reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Aracaju. Na performance, o grupo apresentou uma homenagem especial às mulheres lavadeiras.

Ao final da apresentação, a diretora Josefa Oliveira Santos relembrou a trajetória do grupo. “Há 36 anos eu fundei esse grupo cultural pelos centros sociais de Aracaju, por onde passei. Inicialmente, era composto por 46 idosos, cada um com sua história e sua alegria. Para mim, é uma grande satisfação e uma honra estar nesta programação, principalmente abrindo os festejos. Esse é um projeto muito importante para a nossa cultura junina, que não podemos deixar morrer”, afirmou.

Tradição

Em aquecimento aos concursos deste ano, a animação e o colorido das quadrilhas juninas Unidos em Asa Branca, de Aracaju, e Balanço do Nordeste, de Umbaúba, ambas campeãs dos concursos Gonzagão e Arranca Unha no ano passado, tomou conta do Centro de Criatividade.

Para o quadrilheiro Netto Andrade, integrante do grupo Unidos em Asa Branca, participar da Salva Junina é sempre especial. “Acho muito importante, porque o público gosta de prestigiar e nós, quadrilheiros, ficamos muito felizes. É importante para as gerações que vêm assistir: mães, filhas, as famílias; e ainda mais acontecendo aqui, nesse espaço histórico para a nossa cidade. Acredito que a Salva valoriza o movimento junino como um todo e é fundamental para incentivar a continuidade dessas manifestações”, destacou.

Na sequência, aconteceu a cerimônia de coroação do novo casal de Rei e Rainha do ‘País do Forró’: Danilo Sousa e Polly Freitas, de Simão Dias, município do agreste sergipano. Eles receberam as faixas e coroas das mãos dos antigos representantes, Orlanio Macedo e Sophia Albino, em um ato que simboliza a renovação do compromisso de levar a cultura junina sergipana por todo o estado, espalhando a mensagem, para sergipanos e turistas, de que Sergipe é o verdadeiro ‘País do Forró’.

“É uma honra e uma grande responsabilidade carregar esse título, que buscamos representar com maestria. Sabemos o quanto ele é importante para a nossa cultura, para o nosso forró, a dança, a música, a arte e a alegria”, afirmou a rainha Polly Freitas.

Já o rei Danilo Sousa ressaltou o caráter representativo da conquista: “Esse título significa muita coisa para a gente, principalmente por sermos dois jovens do interior de Sergipe, que enfrentaram tantas dificuldades. E, mesmo assim, conseguimos chegar até aqui. Esperamos que possamos inspirar outros jovens, para que eles também consigam”, enfatizou.

Espetáculos e manifestações

Um dos momentos mais esperados da noite, o grupo Imbuaça subiu ao palco com a ‘Ópera do Milho’, espetáculo teatral que mistura humor, religiosidade e elementos do teatro popular nordestino. A montagem, que voltou aos palcos em 2023 após 18 anos, arrancou risos e aplausos do público, fechando a noite com chave de ouro.

Outro destaque foi a participação de um dos maiores símbolos da cultura junina sergipana: o Barco de Fogo de Estância, reconhecido como Patrimônio Imaterial de Sergipe desde 2003. A tradicional corrida iluminou as ruas do bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, e enfeitou o céu com fogos de artifício, simbolizando oficialmente o início dos festejos juninos no País do Forró.

Público aprova

Para o aracajuano Juracir Cardoso de Souza, a iniciativa reforça a identidade cultural do estado. “Eventos como a Salva Junina são muito importantes para o nosso estado. Isso só prova e fortalece ainda mais que Sergipe é, de fato, o País do Forró. Resgata e fortalece a nossa cultura, trazendo, na programação desses próximos 60 dias, todos que fazem arte e cultura em Sergipe”, sublinhou.

A cantora e forrozeira Marleide dos Santos também comemorou. “A programação está muito boa e valoriza a nossa cultura de uma forma espetacular. A gente vê o Centro de Criatividade cheio, com famílias, jovens, crianças, todos realmente parando para ver o que temos de melhor, que é a nossa arte. Isso é muito bonito de se ver”, avaliou.

Foto: Marco Ferro/Funcap