Salvar-SE garante controle profissional para cada produto disponibilizado

Mesmo já com muitos dos seus efeitos conhecidos cientificamente e com várias histórias de sucesso propagadas em noticiários e programas de entrevistas, a Cannabis Medicinal continua despertando a curiosidade de pessoas que não têm o conhecimento técnico sobre o seu uso, seja de forma geral ou individual.

Vale salientar que cada organismo é único e é por este motivo que o tratamento precisa ser acompanhado por um médico. Apenas um profissional da saúde é capaz de prescrever os produtos com suas diferentes proporções e doses.

A Associação Brasileira de Apoio ao Cultivo e Pesquisa da Cannabis Medicinal, Salvar-SE, disponibiliza os produtos apenas mediante receita médica. Além disso, todos os medicamentos são produzidos sob vigilância de um farmacêutico responsável.

Caio Correia Nery é o farmacêutico da Salvar-SE que acompanha o passo a passo da produção. Ele detalhou como são produzidos os medicamentos a base de Cannabis Medicinal e para que fins é possível contar com esta planta no tratamento.

O profissional explicou que a Salvar-SE busca sempre atender às necessidades individuais de cada associado. Por isso, existe uma variedade de produtos produzidos para cada patologia ou condição dos pacientes.

“A gente hoje trabalha com duas genéticas, que são duas do quimiotipo 1, as concentradas em THC, e uma quimiotipo 3, que é concentrada em CBD. E a partir delas, a gente faz alguns produtos, que variam com suas fórmulas farmacêuticas, desde a flor in natura até os óleos feitos a partir do extrato dela. Estamos também fazendo análises com cremes para uso tópico”, contou.

Quimiotipo é a variação na composição química de plantas da mesma espécie. Elas são estruturalmente idênticas, mas produzem diferentes quantidades de componentes em seus óleos essenciais. É preciso saber qual é o quimiotipo para destinar ao uso correto.

Com este conhecimento, o médico pode identificar qual a necessidade do paciente para sua melhora de saúde e de qualidade de vida. “Fica a escolha do médico qual o tratamento ideal para cada patologia, porque cada ativo é mais indicado para determinadas patologias. CBD, por exemplo, é muito bom para a ansiedade, para dores crônicas, entre outros. Os pacientes podem usar tanto em formas farmacêuticas de uso oral, como os óleos e cápsulas, quanto o creme. O THC também é muito bom para dor, para depressão e tantas outras doenças e condições. Para Parkinson, por exemplo, muitos pacientes que vêm utilizando têm ótimos resultados, com diminuição, quase que completa dos tremores. A gente tem uma associada, que se associou há pouco tempo, que é professora, e ela tinha muita dificuldade de escrever no quadro por conta dos tremores, que é já de família, e aí através de um colaborador nosso, teve contato com o produto e se interessou, ficou curiosa e, com o uso, teve uma melhora excelente”, falou.

São várias formas de uso, mas o óleo costuma ser o mais buscado. Caio explicou que as gotas de óleo apresentam grande adesão e, desta forma, é um produto muito procurado pelos associados de forma geral.

“Por conta do veículo da Cannabis, o óleo é mais utilizado. O insumo farmacêutico ativo da Cannabis é um extrato lipossolúvel, então ele tem a afinidade com veículos oleosos. A gente dilui o extrato em um veículo oleoso, que é o azeite de oliva, mas também pode ser o óleo de coco. A ação do óleo é mais rápida por ser de uso sublingual, tem uma ação quase que imediata. Mas o extrato tem um sabor próprio que algumas pessoas não são muito adeptas, então a cápsula dá essa opção das pessoas que não têm muita afinidade pelo sabor de fazer uso do produto. A gente usa cápsulas vegetais e ela tem um efeito rápido também, mas não tanto quanto o óleo”, detalhou.

Os medicamentos a base de Cannabis são produzidos a partir das flores da planta. Contudo, em alguns tratamentos é preferível utilizar a flor in natura para obter melhores resultados, como explicou o farmacêutico.

“É possível ainda utilizar as flores, que no caso de dores tem praticamente ação imediata porque é vaporizada. Para algumas patologias, como o câncer, por exemplo, que tem muita dor, em poucos minutos a vaporização da flor acessa a dor. Além disso, muitos pacientes têm prescrições com essa indicação de uso de SOS em crises de ansiedade e de pânico e que cessa a crise de imediato”, falou.

A Cannabis Medicinal pode ser usada em diversas formas para tratamento de incontáveis dificuldades. A ciência tem feito descobertas que mostram como é possível garantir saúde e qualidade de vida através desta planta e que é preciso abrir este caminho rápido e não apenas como última opção nos tratamentos de difícil resolução.

Texto e foto: Wênia Bandeira – Assessoria de Imprensa – Salvar-SE