Salvar-SE mantém atendimento a pessoas carentes em Aracaju

A Associação Brasileira de Apoio ao Cultivo e Pesquisa da Cannabis Medicinal, Salvar-SE, segue com o trabalho de atendimento a todos os associados. Em contínua renovação em seu plantio, o objetivo é não permitir que o tratamento falte para quem precisa.

“Nossos lotes, que eram de 400 plantas, conseguimos ampliar para 800 a mil e podemos ampliar ainda mais. Para a nossa demanda conseguimos, manter com uma colheita e dispensar durante seis meses”, explicou o presidente da Salvar-SE, Paulo Reis.

Quase três mil associados recebem os produtos necessários para manter o controle seja em caso de doenças, condições ou deficiências. A ciência já comprovou a eficácia no uso da Cannabis para diversas formas de melhorar a qualidade de vida, assim, os pacientes atendidos têm as mais variadas utilizações do medicamento.

Os produtos se distinguem em concentração e forma. Desta forma, o tratamento é individualizado, por este motivo, é preciso acompanhamento médico e a Salvar-SE pode ajudar a encontrar o profissional da saúde que melhor poderá atender.

Quem procura por uma indicação de um especialista médico pode entrar em contato com o Acolhimento da Associação. Existe uma lista de profissionais conhecedores dos efeitos da Cannabis e que podem atender e auxiliar nesta busca pela saúde mental, física ou psicológica.

Além disso, o Acolhimento da Salvar-SE pode receber as prescrições médicas e, caso o paciente não tenha condições financeiras de arcar com o tratamento, é possível entrar no grupo de trabalho social mantido.

“Nós atendemos uma população de baixa renda. Comprovando que recebe algum auxílio do Governo, a Salvar fornece o acesso ao medicamento até quando for necessário para seu tratamento”, falou a vice-presidente da Associação, Taciany Feitosa.

Atualmente, mais de 200 famílias recebem de graça o medicamento. Quando se fala neste tipo de tratamento, a família é abraçada, já que os efeitos causados pela falta do produto atingem a todos os familiares.

Para receber as indicações médicas e para buscar pelo atendimento no grupo de trabalho social, basta entrar em contato através do número do Acolhimento: (79) 99970-6426. Os interessados podem morar em qualquer parte do Brasil.

