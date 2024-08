Samba de Pareia de Laranjeiras representa SE na 5ª edição do Cena NE

Festival promove intercâmbio cultural e destaca a riqueza das tradições nordestinas

O Samba de Pareia, uma manifestação afro-brasileira originária do município de Laranjeiras e um dos grupos culturais mais tradicionais de Sergipe, foi selecionado para representar o estado na 5ª edição do Festival Cena Nordeste 2024. O evento será realizado no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, Pernambuco, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), está prestando apoio e incentivo cultural à participação do grupo no festival.

Com mais de três séculos de tradição e 42 anos de resgate, o Samba de Pareia é liderado pela mestra Dona Nadir, que cresceu imersa nessa manifestação cultural ao acompanhar seu pai, José Paulino, patrão do grupo São Gonçalo e responsável por puxar o Samba de Pareia nas festividades de São João. O grupo está sediado na comunidade da Mussuca, em Laranjeiras, reconhecida oficialmente como território quilombola desde 2006.

“Estamos com ótimas expectativas para nossa apresentação e felizes em representar Sergipe e nossa cultura em Pernambuco, um estado que gostamos muito. Já tivemos a oportunidade de nos apresentar em Pernambuco em 2017 e 2018, mas é a primeira vez que participamos desse festival. Agradecemos muito pelo convite e pelo apoio”, afirmou a coordenadora do grupo, Maria José dos Santos, conhecida como Cecé.

Festival Cena Nordeste

O Festival Cena Nordeste, uma iniciativa da Câmara Temática da Cultura do Consórcio Nordeste, é realizado de forma colaborativa pelos nove estados da região. Com formato itinerante, o evento percorre todo o Nordeste, promovendo o intercâmbio cultural, celebrando a arte e as tradições locais, além de fomentar o desenvolvimento econômico através do turismo cultural.

Edições anteriores

Desde sua primeira edição, o Festival Cena Nordeste tem contado com a participação de artistas sergipanos de diversas linguagens. Na abertura do evento na Paraíba, em 10 de maio, a dança foi representada por Denni Ellin com o espetáculo ‘Deste nór’. Em Alagoas, no dia 7 de junho, a Cia de Gentileza Integradas Cigari destacou-se com a linguagem circense. No Maranhão, em 5 de julho, o Coletivo Espaço Criativo demonstrou a força e a criatividade da arte urbana sergipana por meio do Graffiti. Na mais recente edição, no Piauí, o audiovisual foi representado pelos cineastas Carolen Meneses, Yérsia Assis e Fellipe Paixão.

Foto: Marco Ferro