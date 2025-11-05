Samba, Feijoada e Solidariedade na 4ª Feijoada Beneficente Maria da Piedade e Cavaleiros de Jorge

No dia 29 de novembro de 2025, a partir das 12 horas, o Viva Sabor e Royal Buffet (Rua Bezerra de Menezes, 415 – Coroa do Meio, Aracaju/SE) será palco da 4ª Feijoada Beneficente Maria da Piedade e Cavaleiros de Jorge, um evento que une boa comida, samba e solidariedade em um ambiente de fé e alegria. Com ingressos limitados para 200 pessoas, a festa promete uma tarde de celebração e confraternização em prol da caridade.

O evento contará com o show de Ogã DiCastro, representante do Saravá Sergipe, trazendo muito samba e energia positiva para embalar o almoço beneficente. Além da tradicional feijoada servida em sistema royal buffet, o público poderá participar de bingo, música ao vivo e momentos de descontração, tudo em clima familiar e de boas vibrações.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, com valores de R$ 50,00 (adulto), R$ 25,00 (crianças de 6 a 9 anos) e entrada gratuita para crianças até 5 anos — em quantidade limitada. As vendas seguem abertas até o dia do evento e podem ser parceladas em até 12 vezes no cartão.

Realizada pela Casa de Umbanda Maria da Piedade e Cavaleiros de Jorge, a feijoada tem como lema “A caridade é o amor em movimento”. Toda a renda arrecadada será revertida para as atividades beneficentes e espirituais da casa, reafirmando o compromisso com a fé, o amor e o auxílio ao próximo.

Da assessoria