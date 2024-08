Sambalá 2024 acontece no Gonzagão e promete agitar Aracaju

Aracaju se prepara para receber mais uma edição do Sambalá, o evento que já se consolidou como um dos principais encontros de samba na cidade. No dia 14 de setembro, às 16h, o festival desembarca no Gonzagão, trazendo uma programação especial que promete encantar o público com muita música, alegria e conexão.

O Sambalá 2024 contará com shows de grandes nomes do samba, como Nona, Bruninho, Quioco Cabriolar e Samba de Salto. Esses artistas, conhecidos por suas performances vibrantes, vão garantir uma festa inesquecível para todos os presentes.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única, que una as pessoas através da música e das nossas raízes culturais. Ano passado o evento foi um verdadeiro sucesso. Temos certeza que esse ano não será diferente”, destaca Pábulo Henrique, membro da organização do evento.

Com um novo espaço, o Gonzagão, a expectativa é de uma celebração ainda mais envolvente, onde o público poderá desfrutar de uma infraestrutura preparada para acolher o evento com todo conforto e segurança.

Os ingressos para o 1° lote já estão à venda no Sympla, e a procura está intensa. Não perca a chance de participar do Sambalá 2024 e fazer parte dessa grande celebração do samba em Aracaju.

Foto: Divulgação Equipe Nona

Obará Comunicação Integrada