Sambalá promete agitar Aracaju com grandes atrações no Gonzagão

Neste sábado, 14 de setembro, Aracaju será tomada pelo ritmo contagiante do samba com a chegada do Sambalá 2024. O festival, que se consolida como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade, promete uma verdadeira celebração da música e da cultura popular brasileira. A partir das 16h, o Gonzagão abrirá suas portas para uma noite de muita alegria e energia, reunindo amantes do samba de todas as idades.

O lineup desta edição é de peso, trazendo ao palco talentos que têm se destacado no cenário musical. Entre as atrações principais estão Nona, Bruninho, Quioco Cabriolar e o grupo Samba de Salto, todos conhecidos por suas performances vibrantes e por manterem vivo o espírito autêntico do samba. O evento promete proporcionar ao público uma experiência única, regada a boas melodias, muita dança e, como o próprio diz, “o melhor encontro de samba de Sergipe”.

“Nosso objetivo é criar uma conexão especial através da música, celebrando nossas raízes culturais e promovendo encontros que só o samba consegue proporcionar”, comenta o organizador Pábulo Henrique. Ele lembra ainda do sucesso da edição anterior e reforça a expectativa de superar todas as expectativas este ano. “O Sambalá tem crescido e atraído cada vez mais pessoas, e estamos preparados para oferecer uma experiência ainda mais marcante nesta edição”, reforçou Pábulo.

Além das atrações musicais, o Gonzagão foi cuidadosamente escolhido para receber o festival. O espaço oferece uma estrutura completa, que garante conforto e segurança ao público, proporcionando uma noite inesquecível. A procura por ingressos está alta, e o primeiro lote já está esgotado, mas ainda há tempo de garantir o seu lugar nesse evento por meio da plataforma de venda de ingressos online Sympla.

Serviço

O quê: Sambalá 2024 – Festival de Samba

Quando: Sábado, 14 de setembro, a partir das 16h

Onde: Gonzagão, Aracaju

Fonte e foto Obará Comunicação Integrada