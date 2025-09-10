Sambalá acontece sábado no Clube do Banese com atrações musicais, feira de empreendedores

O Sambalá, já consolidado como parte do calendário cultural de Aracaju, realiza mais uma edição neste sábado, 13 de setembro, a partir das 16 horas, no Clube do Banese. Reconhecido como o melhor encontro de samba de Sergipe, o evento promete reunir comunidades diversas em um momento de celebração da ancestralidade, da cultura popular e da alegria que só o samba é capaz de proporcionar.

Segundo a organização, as expectativas para esta edição são grandes. “O Sambalá é sempre um sucesso de público. É um momento de encontro, de alegria e de celebração da nossa ancestralidade, da nossa cultura e do samba. Este ano, temos a felicidade de contar com patrocínios e recursos que fortalecem ainda mais o evento, garantindo uma experiência inesquecível para todas e todos”, afirma Pábulo Henrique, membro da comissão organizadora.

O público poderá conferir atrações musicais que já são parte da história do evento, como Quioco Cabriolar, além da energia de Bruninho, a potência de Mary Correia e a estreia da Patota do Zé, que promete animar a noite com muito balanço.

Além da música, o Sambalá também valoriza a produção cultural e econômica dos povos de terreiro. A programação contará com a Feira de Empreendedores de Terreiro, reunindo moda, confecção, jóias, artesanato, artes visuais e outras expressões criativas que refletem a riqueza das tradições afro-brasileiras. A gastronomia terá espaço de destaque, com pratos como acarajé, caruru, vatapá, entre outras delícias que fazem parte do universo do samba e da vivência dos terreiros.

Combinando música, cultura, economia criativa e gastronomia, o Sambalá reafirma seu lugar como um dos mais importantes encontros culturais de Sergipe. O evento é realizado pela Associação Cultural Ilê Axé Alarokê Babá Ajagunã, que é a face pública da comunidade tradicional de matriz africana de mesmo nome, localizada no município de São Cristóvão (SE), e pelo Governo Federal, através da Política Nacional Aldir Blanc do Ministério da Cultura. Além disso, conta com o apoio do Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

Obará Comunicação Integrada

Foto – Michel de Oliveira