Sambalá na Bica abre programação do Festival de Artes de São Cristóvão 2025

Edição especial no Dia da Consciência Negra destaca a força e o protagonismo afro-brasileiro

Após edições de sucesso, o Sambalá apresenta uma novidade: a edição especial no Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) 2025, marcada para o dia 20 de novembro, das 11h às 18h, na Bica dos Pintos, em São Cristóvão. O evento será realizado no Dia da Consciência Negra e abre a programação do festival, reforçando a presença da cultura afro-brasileira na Cidade-Mãe de Sergipe.

O Sambalá na Bica traz atrações musicais e culturais para todas as idades, incluindo apresentações de Afoxé Di Odé, Samba de Meia Hora, Afoxé Di Preto e Bruninho, além de cortejos e oficinas de percussão, dança e culinária afro-brasileira. A programação mantém o clima de celebração e afirmação da cultura negra.

Pábulo Henrique, coordenador de produção do Sambalá, reforça a importância da data e do evento. “Realizar o Sambalá no Dia da Consciência Negra é uma forma de reencontrar o território com a ancestralidade, fortalecendo a identidade e a memória cultural. Cada ritmo, cada dança e cada sabor presente no evento é um ato de celebração e resistência”, enfatiza.

Sobre o evento

O Sambalá é uma celebração cultural de matriz afro-brasileira realizado pelo Ilê Asé Alarokê que reúne música, dança, culinária, cortejos e oficinas formativas. Desde a primeira edição, tem sido uma plataforma de resistência e afirmação da cultura afro-brasileira em Sergipe. As edições anteriores aconteceram no Clube do Banese e no Gonzagão, consolidando o festival como um dos grandes encontros da cultura afro-brasileira do estado.

O Sambalá na Bica é realizado com recursos do Edital nº 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), voltado à realização de festivais, feiras e mostras culturais, sob execução da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Programação

11h00 – 12h20: Afoxé Di Odé

12h30 – 13h30: Oficina de Percussão Afro

13h40 – 14h10: Samba de Meia Hora

14h10 – 14h40: Cortejo Descidão dos Quilombolas (1ª Intervenção)

14h50 – 15h40: Oficina de Dança Afro-Brasileira

15h50 – 16h20: Afoxé Di Preto

16h20 – 16h50: Cortejo “Descidão dos Quilombolas” (2ª Intervenção)

17h00 – 17h40: Oficina de Culinária Afro-Brasileira

17h50 – 18h30: Bruninho

Texto e foto: Tirzah Braga