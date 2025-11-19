Sambalá na Bica abrirá a programação do Fasc de São Cristóvão nesta quinta-feira

Afoxé de Odé, Samba de Meia Hora, Afoxé Di Preto e Bruninho são as atrações que vão animar o Sambalá na Bica, programação que abre o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) 2025 nesta quinta-feira, 20. A edição especial, realizada no Dia da Consciência Negra, ocupará a Bica dos Pintos das 11h às 18h, celebrando a tradição do samba, a força e o protagonismo afro-brasileiro.

O evento também vai realizar oficinas de percussão, ritmos afro, dança e culinária afro-brasileira, das 9h às 11h, garantindo atividades para todas as idades e fortalecendo o diálogo entre tradição, educação e identidade.

Coordenador de produção do Sambalá, Pábulo Henrique, destaca que já está tudo pronto para mais uma edição, desta vez como parte da programação do Fasc. “O Sambalá na Bica será um momento de alegria, presença e afirmação da cultura e da arte afro-brasileira”, destaca.

Acessibilidade

Durante as apresentações, o Sambalá na Bica contará com interpretação em Libras, sob coordenação de Matheus Silva. “Reunimos uma equipe conectada ao axé e ao chão de terreiro para garantir sensibilidade, verdade e identificação com o público. Foi um trabalho intenso de pesquisa, preparação e organização, que incluiu a distribuição dos intérpretes em blocos relacionados aos orixás, reforçando a centralidade dos discursos afrocentrados e a potência da interpretação em Libras como linguagem artística”, destaca Matheus. Além de Matheus, mais outros três profissionais farão parte da equipe: Cinthia Leão, Mayara Santana e Vívian Souza.

Sobre o evento

O Sambalá é uma celebração cultural de matriz afro-brasileira realizada pelo Ilê Asé Alarokê que reúne música, dança, culinária, cortejos e oficinas formativas. A edição especial no Fasc é realizada com recursos do Edital nº 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), voltado à realização de festivais, feiras e mostras culturais, sob execução da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Programação

9h às 11h – Oficinas: percussão afro, dança afro-brasileira e culinária afro-brasileira

11h00 – 12h20: Afoxé de Odé

13h40 – 14h10: Samba de Meia Hora

14h10 – 14h40: Cortejo Descidão dos Quilombolas (1ª Intervenção)

15h – 16h20: Afoxé Di Preto

16h20 – 16h50: Cortejo “Descidão dos Quilombolas” (2ª Intervenção)

17h10 – 18h30: Bruninho

Texto e foto Tirzah Braga