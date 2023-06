Samu 192 Sergipe registra mais de 100 atendimentos durante festas Juninas

Durante o feriado de São João, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou 62 atendimentos clínicos no Arraiá do Povo de sexta-feira, 23, a domingo, 25, totalizando o número de 391 ocorrências desde o início do evento. Já no Arrastapé do 18 foram quase 40 atendimentos aos forrozeiros.

De acordo com o superintendente do Samu 192 Sergipe, Denisson Pereira, a equipe montou uma estrutura para trabalhar principalmente de forma preventiva. “Nós entendemos que essa prevenção é fundamental para que possamos atender as pessoas que curtem as festividades em tempo real, permitindo evitar um agravamento da ocorrência”, destacou o superintendente.

O Posto Médico Avançado, que teve seu serviço ampliado no Arraiá do Povo, é porta aberta e conta com leito de estabilização e nove leitos de observação para um atendimento seguro. Além disso, a equipe teve um reforço de 15 profissionais por noite, sendo dois médicos, dois enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, dois condutores, dois estagiários de medicina e enfermagem, um administrativo e um gestor. O serviço também tem a presença de três militares do Corpo de Bombeiros de Sergipe para a remoção e transporte de pacientes durante o evento.

Entre as principais ocorrências estão pessoas que abusam de substâncias alcoólicas ou que passaram mal durante a festa. “Atendemos 391 pessoas e nenhuma dessas com situação de gravidade. Por isso, é de suma importância a equipe estar bem preparada durante as festas com a presença de viaturas de suporte básico e avançado, motolâncias, trabalhando com a prevenção e o atendimento in loco”, disse.

Arrastapé do 18

Durante os dois dias de evento, o Arrastapé do 18, no bairro 18 do Forte, contou com o suporte da equipe, onde foram realizados 38 atendimentos clínicos com a presença da Unidade de Suporte Avançado (USA), duas motolâncias, uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), e uma viatura da Vida – Saúde e Suporte, com padrão de Unidade de Suporte Básico (USB), compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e bananas (estagiários do Samu 192 Sergipe).

Regulação de pacientes

Os pacientes são atendidos no Arraiá do Povo e caso exista algum paciente que precise de remoção, a equipe profissional liga para a Central de Regulação avisando da necessidade, deslocando esses pacientes para o hospital que disponha do recurso que os pacientes necessitam naquele momento.

Denisson ainda revelou como acontece o serviço de transferência de pacientes. “Com relação à regulação, transferimos uma média de 5% dos pacientes que não conseguiram ser estabilizados no local, mas nenhum desses apresentou histórico de gravidade”, detalhou.

Foto: Ascom/Samu