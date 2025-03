Samuel assina ordem de serviço para pavimentação e drenagem na Piabeta

Obra está orçada em R$ 538 mil e conta com emenda do ex-deputado federal Adelson Barreto

Para os moradores da avenida Contorno 4, a realidade de lama e poeira está prestes a ter um fim. O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, assinou, nesta quinta-feira (27), a ordem de serviço para execução da obra de pavimentação, terraplanagem e drenagem da via, localizada na Piabeta.

Serão 2.660 m² de pavimentação, viabilizada através de emenda parlamentar do ex-deputado federal Adelson Barreto, enviada no ano de 2018. Ao total, a obra está orçada em R$ 538.802,90, sendo R$ 536.970,37 provenientes da emenda.

O prefeito Samuel Carvalho, que já deu autorização para o início da obra logo após a assinatura da ordem de serviço, pontuou sua satisfação em viabilizar mais uma obra que irá impactar diretamente na qualidade de vida da população. “Estou muito feliz em retornar aqui à Piabeta, já tínhamos dado a ordem de serviço da rua Vanda Carmen e, agora, chegando aqui na avenida Contorno 4 para melhorar a infraestrutura e resolver a questão dos alagamentos, que aconteciam de forma constante nesta região. Queremos agradecer ao ex-deputado federal Adelson Barreto, pois isso aqui é fruto da sua emenda enquanto deputado federal”, afirmou o gestor.

Qualidade de vida

A dona de casa Jaqueline Ferreira, moradora da região há dez anos, acompanhou a ordem de serviço com alegria, celebrando a obra que irá melhorar a realidade da sua rua. “Agora vai sair essa obra, vai melhorar muito, porque quando chove é lama e quando está sol é poeira. As crianças agora vão poder brincar, não vai ter esgoto no chão, a gente vai ficar mais livre para entrar e sair”, relatou.

“Essa obra é de suma importância para que a gente possa, não somente ter pavimentação e tirar o povo da lama, mas também evitar alagamentos. Nós vamos retomar o sonho desses moradores, porque a obra chegou a ser iniciada por outra empresa, que fez apenas 50 metros e abandonou o serviço. Chamamos o segundo colocado e assinamos hoje a ordem de serviço, para a felicidade de todos, principalmente do povo da Piabeta”, disse o secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira.

Técnica de enfermagem, Maira Teles dos Santos, conta que a travessa 4 da Piabeta estava esquecida. “A situação dessa rua é muito difícil e complicada, porque expõem os moradores a risco de saúde, muitas doenças são proliferadas por causa do esgoto a céu aberto. Essa obra vai nos dar a oportunidade de ter mais saúde e qualidade de vida, porque é disso que a gente precisa. Essa obra veio para favorecer toda comunidade e permitir que a gente viva com dignidade”, afirmou.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação