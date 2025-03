San Paolo doa mais de 3 mil reais à Creche Almir do Picolé, em Aracaju

Através da ação San Paolo Solidário, a gelateria também oficializou a chegada ao Shopping Jardins

Na última quinta-feira (6), a San Paolo Gelato e Café do Shopping Jardins realizou a entrega simbólica de um cheque no valor de R$ 3.778,00 para a Creche Almir do Picolé. A arrecadação foi resultado da ação solidária que uniu uma irresistível promoção de gelato a um propósito nobre.

Na campanha realizada no início do mês de fevereiro, o gelato piccolo foi vendido por apenas R$ 4,99 no copinho e por R$ 8,25 na casquinha. A ação também celebrou a inauguração da nova loja no Shopping Jardins, localizada na Praça de Alimentação Jardins e contou com grande adesão do público.

Para a presidente da Creche Almir do Picolé, Jaci Oliveira, a iniciativa fortalece ainda mais o trabalho da instituição. “Pela segunda vez a creche foi beneficiada com essa parceria. Ficamos extremamente felizes, pois toda ajuda é fundamental para que possamos continuar acolhendo e oferecendo o melhor para as nossas crianças. Agradecemos imensamente à San Paolo e a todos que participaram dessa campanha tão especial”, destacou.

João Gouveia, diretor de Marketing da San Paolo, celebrou mais um resultado da campanha realizada em Aracaju. “Estamos muito felizes em ver o engajamento das pessoas e o sucesso dessa iniciativa. A San Paolo acredita na importância de contribuir com a comunidade e a ação solidária vem mostrar o compromisso da nossa marca com o social”, afirmou.

A campanha conquistou clientes e fez sucesso entre os frequentadores do shopping. Karine Oliveira, que estava a passeio no dia da ação, aproveitou a promoção e aprovou a iniciativa. “Não conhecia o gelato da San Paolo, experimentei pela primeira vez e gostei muito. Além disso, eles estão de parabéns pela ação solidária, que com certeza vai ajudar muito à Creche Almir do Picolé”, declarou.

Com a arrecadação, a creche poderá investir em melhorias para atender ainda melhor as crianças assistidas. O sucesso da ação reforça a importância da iniciativa, que deixa um impacto positivo na comunidade.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação