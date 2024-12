San Paolo arrecada mais de 2 mil reais para a Creche Almir do Picolé

No mês de novembro, a San Paolo Gelato & Café, localizada no RioMar Shopping, realizou mais uma etapa de sua iniciativa social, San Paolo Solidário, com a entrega de uma doação à Creche Almir do Picolé, em Aracaju, Sergipe.

A ação teve como objetivo apoiar causas sociais por meio da arrecadação de fundos. Durante a mobilização, a marca ofereceu o gelato Simplece Piccolo a um valor simbólico de R$ 4, destinando 100% da renda arrecadada, totalizando R$ 2.136,00, à instituição. A entrega foi realizada pela gerente operacional Maria Eduarda Araújo, que destacou a importância de colaborar com projetos que fazem a diferença na comunidade.

“Sempre que chegamos a um estado, buscamos uma instituição séria para formar uma parceria. Em Aracaju, escolhemos a Creche Almir do Picolé pela história inspiradora do Almir, pelo trabalho social junto à comunidade e pela credibilidade que a instituição representa. Estamos muito felizes em contribuir com o projeto desenvolvido pela creche”, pontuou Maria Eduarda.

A parceria entre a San Paolo Gelato & Café e a Creche Almir do Picolé reafirma o papel fundamental da solidariedade empresarial no fortalecimento de iniciativas sociais. O valor arrecadado será destinado ao custeio das obrigações trabalhistas da creche, garantindo a continuidade dos atendimentos e o suporte essencial às famílias assistidas.

“Essa doação é fundamental para a nossa creche, pois nos ajuda a honrar os compromissos com nossos colaboradores. Também garante a continuidade das nossas atividades, permitindo atender com amor as 103 crianças da creche e a comunidade ao nosso redor”, afirmou Almir, fundador da instituição, emocionado com o gesto.

A ação reforça o compromisso da San Paolo em transformar vidas, contribuindo para causas que impactam positivamente o dia a dia das pessoas.

Sobre a San Paolo

A San Paolo Gelato & Café foi fundada em junho de 2012, em Fortaleza, pelos empresários Renan Aguiar e Renata Aguiar. O casal trouxe dos EUA a ideia do gelato na pedra e estudarem, na Itália, a composição e o modo de preparo do verdadeiro sorbet italiano. De lá, eles trouxeram o maquinário necessário para iniciar a produção, com o propósito de oferecer a melhor experiência com um gelato brasileiro, feito à mão, fresco e saboroso.

Em 2015, a marca iniciou o processo de expansão. Hoje, a San Paolo conta com 58 lojas espalhadas por 10 estados brasileiros: Ceará, Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, São Paulo e, agora, Sergipe.

Em breve, os aracajuanos poderão contar com uma segunda unidade da San Paolo, que será inaugurada no Shopping Jardins, ampliando ainda mais o acesso aos famosos produtos da marca.

Foto divulgação

