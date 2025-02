San Paolo Solidário promove ação em benefício da Creche Almir do Picolé

San Paolo Solidário movimenta o Shopping Jardins com mais uma ação em benefício da Creche Almir do Picolé

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, o Shopping Jardins será palco de uma ação repleta de sabor e solidariedade. A San Paolo Gelato & Café promove mais uma edição do San Paolo Solidário, iniciativa que une uma irresistível promoção de gelato a um propósito nobre. Das 12h às 20h, o gelato piccolo será vendido por apenas R$ 4,99 no copinho e por R$ 8,25 na casquinha. O mais especial é que 100% da renda arrecadada será destinada à Creche Almir do Picolé. A San Paolo Solidário também celebra a inauguração da nova loja no Shopping Jardins, localizada na Praça de Alimentação Jardins.

Para João Gouveia, diretor de Marketing da San Paolo, a iniciativa visa não apenas oferecer uma experiência única aos clientes, mas também estimular a solidariedade e o apoio a causas que promovem o bem-estar social. “A San Paolo Solidário é uma ótima oportunidade para o nosso cliente ressaltar a solidariedade. O evento promete movimentar o Shopping Jardins e reforçar a importância de ações que colaboram com projetos sociais tão fundamentais para a comunidade”, ressalta o diretor.

Para Almir do Picolé, que já foi beneficiado com a campanha San Paolo Solidário em 2024, a parceria tem sido de extrema importância para a instituição. “Essa iniciativa da San Paolo é muito especial. No ano passado, a gente conseguiu pagar os encargos de final do ano com a doação. Agora, a ajuda chega para contribuir com a manutenção da creche. Eu estou muito feliz com essa parceria e espero que as pessoas que me ajudam nos sinais passem no Shopping Jardins para ajudar ainda mais”, enfatiza Almir.

Fundada em 2003, a Creche Almir do Picolé é reconhecida em todo o estado pelo trabalho exemplar, oferecendo cuidados médicos, educação e alimentação a mais de 100 crianças, além de prestar assistência às famílias das crianças com a distribuição de cestas básicas e outros benefícios essenciais.

Sobre a San Paolo

A San Paolo Gelato & Café foi fundada em junho de 2012, em Fortaleza, pelos empresários Renan Aguiar e Renata Aguiar. O casal trouxe dos EUA a ideia do gelato na pedra e estudarem, na Itália, a composição e o modo de preparo do verdadeiro sorbet italiano. De lá, eles trouxeram o maquinário necessário para iniciar a produção, com o propósito de oferecer a melhor experiência com um gelato brasileiro, feito à mão, fresco e saboroso. Em 2015, a marca iniciou o processo de expansão. Hoje, a San Paolo conta com 62 lojas espalhadas por 10 estados brasileiros: Ceará, Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Sergipe.

