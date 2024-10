San Paolo vende gelato a R$ 4 em prol da Creche Almir do Picolé

Ação solidária marca chegada da gelateria cearense em Aracaju

Na próxima quarta, dia 23 de outubro, a San Paolo Gelato promoverá uma ação solidária, reforçando o compromisso social da marca com a comunidade do local onde se estabelece. Durante o evento, que acontecerá das 12h às 20h, a rede venderá o Semplice Piccolo — copinho com direito a 2 sabores e comercializado no dia a dia por R$ 17,90 – pelo valor simbólico de R$ 4. Toda arrecadação com a venda do gelato será destinada à Creche Solidária Almir do Picolé, instituição reconhecida pelo importante trabalho social que desenvolve em Sergipe.

“Essa ação busca não apenas proporcionar uma experiência para os clientes, mas também incentivar a solidariedade e o apoio a causas que promovem o bem-estar social,” afirma João Gouveia, diretor de Marketing da San Paolo.

Com esta iniciativa, a San Paolo Gelato reafirma seu papel como agente transformador, utilizando sua marca para apoiar projetos que impactam positivamente a vida da população.

Sobre a Creche Solidária Almir do Picolé

A Creche Solidária Almir do Picolé foi fundada em 2003 e hoje atende mais de 130 crianças. A instituição é uma referência no estado, oferecendo cuidados médicos, educação e alimentação, além de assistir as famílias com distribuição de cestas básicas, entre outros benefícios.

A creche é dirigida por Almir Almeida Paixão, que iniciou o trabalho de assistência às crianças carentes aos 17 anos de idade. Com um histórico de abandono familiar, o sonho de Almir era construir uma creche escola, onde as crianças pudessem receber um tratamento digno, amor, educação e respeito.

Para o diretor da creche, a ação chega em um momento propício e vai ajudar a pagar os compromissos trabalhistas da instituição. “Eu fico muito feliz e agradecido por essa parceria com a San Paolo. Toda ajuda que chega é um presente de Deus, porque manter a creche funcionando não é fácil. A gente luta todos os dias para dar o melhor às nossas crianças, oferecendo alimento, atenção e o cuidado que elas merecem. Com a doação vou conseguir pagar o 13º salário dos colaboradores que trabalham na creche. Eu só tenho a agradecer, de coração, a todos que vão participar e ajudar a fazer a diferença na vida desses meninos e meninas”, pontua Almir do Picolé.

Sobre a San Paolo

A San Paolo Gelato & Café foi fundada em junho de 2012, em Fortaleza, pelos empresários Renan Aguiar e Renata Aguiar. O casal trouxe dos EUA a ideia do gelato na pedra e estudarem, na Itália, a composição e o modo de preparo do verdadeiro sorbet italiano. De lá, eles trouxeram o maquinário necessário para iniciar a produção, com o propósito de oferecer a melhor experiência com um gelato brasileiro, feito à mão, fresco e saboroso.

Em 2015, a marca iniciou o processo de expansão. Hoje, a San Paolo conta com 58 lojas espalhadas por 10 estados brasileiros: Ceará, Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, São Paulo e, agora, Sergipe.

Em breve, os aracajuanos poderão contar com uma segunda unidade da San Paolo, que será inaugurada no Shopping Jardins, ampliando ainda mais o acesso aos famosos produtos da marca.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação