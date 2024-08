Sandra Radin lança hoje em Aracaju o livro Banco dos Réus

Bancos dos Réus é o título do livro que a escritora Sandra Eliana Radin lança em Aracaju, nesta sexta-feira. A sessão de autógrafos acontecerá, das 17h às 19h, no Sebo Xique, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, imediações do Shopping Jardins. Sandra é mestre em Educação, estudiosa da Psicologia Analítica e da Mitologia Grega, foco no feminino.

Trata-se de um romance psicológico que traz personagens complexas. A protagonista se vê dividida entre o amor e o ódio, a culpa e a vitimização. O livro problematiza ainda a carência afetiva e materna presente na mãe, na filha e neta. O romance todo é desenvolvido em sessões de terapia. Rosangela, a protagonista, procura ajuda com quem já havia feito terapia anos atrás. A terapeuta chama-se Sylvia.

Banco dos Réus pretende colocar luz em temas tabus como a surdez, as drogas, a violência simbólica e as carências que as mulheres de uma mesma família enfrentam e têm que aprender a lidar. O livro de Sandra Radin é um drama psicológico imerso num mistério e preso nas dores e cicatrizes tatuadas no corpo e na alma da protagonista.

