Santander Select tem vagas de trabalho abertas em Sergipe

Candidatos devem possuir graduação, certificação CPA 20 – ANBIMA, vivência em pacote office, conhecimento em produtos de investimentos e experiência em gestão de carteira do segmento pessoa física alta renda;

O Select, segmento alta renda do Santander Brasil, quer atingir o marco de um milhão de clientes até o final de 2023. Para atender a demanda, o Banco está contratando 230 Especialistas em todo o País, inclusive em Sergipe, estado que vem apresentando crescimento neste segmento.

Na função de Especialista em Clientes Alta Renda (Select), o profissional será responsável por atuar de forma consultiva e personalizada para garantir a melhor experiência para o cliente. Além disso, o especialista oferecerá produtos e serviços financeiros e deverá ser capaz de acompanhar as mudanças no mercado para assegurar um atendimento cada vez mais efetivo.

“O crescimento do segmento alta renda mostra a assertividade do nosso portfólio de produtos e o valor desse atendimento personalizado que proporcionamos a quase um milhão de pessoas. Por isso, para trabalhar no Select, o candidato deve ter um vasto conhecimento técnico sobre o setor e, acima de tudo, obsessão em atender nossos clientes com excelência”, explica Geraldo Rodrigues Neto, diretor de Investimentos, Alta Renda e Negócios Internacionais PF. “O Santander é uma instituição horizontal, em que o protagonismo, a meritocracia e a diversidade representam pilares fundamentais, proporcionando oportunidades de crescimento a todos que fazem parte do Banco.”

Para se candidatar a uma vaga, os interessados devem possuir graduação completa, certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), vivência em pacote office, conhecimento em produtos de investimentos e experiência em gestão de carteira do segmento pessoa física alta renda. Será um diferencial candidatos com pós-graduação e CEA (Certificação de Especialista de Investimentos), também da ANBIMA. Para se inscrever, o concorrente deve preencher o formulário no link https://santanderbrasil.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6NTA5NjExMiwic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page .

De acordo com os dados do balanço do primeiro trimestre deste ano, o Select cresceu 12% a base de clientes e 20% os clientes vinculados, ou seja, aqueles que consideram o Santander seu banco principal. Atualmente, o segmento possui 250 pontos de atendimento, com 1 mil especialistas para atender o público alta renda. Além disso, o Banco lançou no ano passado a plataforma AAA, que já conta com mais de 1 mil especialistas de investimentos e quer chegar a 2 mil até o final de 2023.

Texto e imagem assessoria Santander