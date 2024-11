Santiago Ascenço e Ariane Monticeli vencem o Itaú BBA IRONMAN

Na estreia da etapa sergipana, a experiência prevaleceu na briga pelo primeiro lugar

O goiano Santiago Ascenço e a gaúcha Ariane Monticeli, dois nomes de destaque na história do triatlo nacional, foram os grandes vencedores do Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe. Na estreia da etapa no calendário, realizada na manhã deste domingo (24), Santiago garantiu sua quarta vitória no circuito ao completar os 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida na temporada com o tempo de 3h57min53. A segunda colocação ficou com o cearense Flavio Queiroga, com 4h10min00, e em terceiro o sergipano Rômulo Mendonça de Menezes, com 4h10min19.

Já Ariane Monticeli, que não competia há sete anos, mostrou que ainda está bastante competitiva. Numa disputa acirrada com a capixaba Larissa Fabrini, vencedora da etapa do Rio de Janeiro deste ano, ela garantiu o topo do pódio com a marca de 4h35min33, três segundos mais rápida que Fabrini, que fez em 4h35min36. O terceiro lugar foi da carioca Paula Zamoni, 4h46min19.

A estreia do Itaú BBA IRONMAN 70.3 em Aracaju foi um sucesso. A receptividade da população e a empolgação com o evento foram destacadas por todos e, em especial, pelos participantes. Todos elogiaram o incentivo ao longo dos percursos e disseram estar maravilhados com a energia. Para ajudar, a prova ocorreu em uma manhã com tempo nublado, proporcionando uma temperatura mais agradável em grande parte do evento.

Na disputa masculina, Santiago Ascenço sobrou mais uma vez e mostrou que seguirá dando trabalho aos adversários. Ele saiu da água em terceiro, mas conseguiu se recuperar no ciclismo para fechar a corrida com boa vantagem sobre Queiroga.

“Desde o começo do ano, minha ideia era fazer cinco provas do circuito e queria terminar com chave de ouro. Foram quatro vitórias e um segundo lugar, que me deixaram bem contente. Felizmente, deu tudo certo, sem nenhum problema de saúde ou lesão. Consegui fazer uma prova controlada, com uma ótima natação. Coloquei meu objetivo e fui atrás. Muito feliz e contente com o público que incentivou o tempo todo”, destacou Santiago.

No feminino, a disputa foi mais acirrada. Mas, no final das contas, Ariane mostrou por que já foi uma das principais atletas do país. “Estou muito feliz e fazendo o que gosto. Minha saúde está boa e quero mostrar que estou bem. A alegria é muito grande por conseguir vencer aqui e gostaria de destacar o público. Adorei a cidade”, afirmou a vencedora.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, patrocínio do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Track Field, Omint, Heineken 0.0, copatrocínio de Dux, Felt, Pacco, Oakberry, Rede Primavera, Doozy Sports, Boali e apoio Paçoquita, Sococo, Água Faz bem e Constat.

Resultados

Masculino

Santiago Ascenço (BRA), 3h57min53 Flávio Queiroga (BRA), 4h10min00 Rômulo Mendonça de Menezes (BRA), 4h10min19

Feminino

Ariane Monticeli (BRA), 4h35min33 Larissa Fabrini (BRA), 4h35min36 Paula Zamboni (BRA), 4h46min19

Fábio Falconi/Unlimited Sports

MBraga Comunicação – Marcelo Eduardo Braga