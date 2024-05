São João 2024 chegou e umas das atrações é o cantor e compositor Fábio de Estância

Com mais de 20 anos de carreira artística, tecendo seus fios pela história da música sergipana com canções de sua própria autoria, Fábio de Estância também abrilhantará outros arraiás pelo interior do Estado de Sergipe e na Bahia.

Com vários sucessos já conhecidos pelos sergipanos, também realiza seus shows por esse estado a fora.

Neste período junino que se aproxima o cantor e compositor estanciano será uma das atrações do Forró Caju, evento cultural e turístico que envolve dezenas de artistas locais, regionais e nacionais.

Fábio de Estância é cantor compositor, tem três discos gravados, com destaque para o “CD Flor do Piauitinga” que é autoral, onde se destacam as músicas, “barco de fogo”, “Estância tradição cultura” e “Flor do Piauitinga”, homônima do CD.

Em 2023 lançou a autoral “xote é a dança do amor“, que está em execução nas emissoras de rádio, nas redes sócias e já está disponível nas plataformas streaming.

No show, Fábio de Estância sempre coloca como vitrine a cidade de Estância e romantiza em suas canções acompanhado da sanfona, da zabumba e do triangulo. Este são elementos fortes de um bom forró autêntico e sergipano.

Por: Washington Reis – Sergipe Repórter – Foto: Fábio de Estância